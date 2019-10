Europa League: Wer zeigt / überträgt Sporting Lissabon - LASK heute live im TV und im Livestream?

Am Donnerstag um 21:00 Uhr wartet auf den LASK in der Europa League die nächste schwere Aufgabe. SPOX erklärt, wo das Spiel in Österreich im Free-TV und Livestream zu sehen ist.

Wer zeigt / überträgt Sporting Lissabon gegen LASK?

Das Spiel des Linzer ASK wird vom Streamingdienst DAZN übertragen. Die Berichterstattung beginnt wenige Minuten vor Anpfiff.

DAZN überträgt neben der UEFA Europa League auch 110 Partien der UEFA Champions League. Neben dem umfangreichen Fußball-Angebot, das unter anderem noch die italienische Serie A oder spanische La Liga enthält, gibt es auf DAZN auch Basketball, American Football, Tennis und Boxen zu sehen.

Ein Monatsabo kostet 11,99 Euro, das Jahresabo ist für 119,99 Euro erhältlich.

Zudem ist die Partie auch im Free-TV auf PULS 4 empfangbar, die Übertragung startet um 20:15 Uhr.

Sporting Lissabon - LASK: Die möglichen Aufstellungen

Sporting: Ribeiro - Borja, Coates, Neto, Rosier - Battaglia, Wendel, Bruno Fernandes - Acuna, Jese - Vietto;

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Renner, Holland, Michorl, Ranftl - Tetteh, Goiginger, Klauss;

Sporting gegen LASK im Liveticker

Wer die Partie nicht im TV verfolgen kann, wird von SPOX versorgt: Wir bieten euch einen ausführlichen Liveticker zum Duell zwischen den Portugiesen und den Österreichern.

Europa League: Tabelle in LASK-Gruppe D