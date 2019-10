Europa League: Wer zeigt / überträgt PSV Eindhoven gegen den Linzer ASK live?

Am heutigen Donnerstag steht für den Linzer ASK das schwere Europa-League-Auswärtsspiel bei der PSV Eindhoven an. Während sich die Niederländer in den bisherigen Gruppenspielen durchsetzen konnte, kassierte der LASK am vergangenen Spieltag eine Niederlage. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie heute verfolgen könnt.

PSV Eindhoven gegen den LASK: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das heutige Europa-League-Spiel zwischen der PSV Eindhoven und dem Linzer ASK wird um 21 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Philips-Stadion in Eindhoven. Als Schiedsrichter der Partie fungiert der Engländer Christopher Kavanagh.

Europa League: Wer zeigt / überträgt PSV - Linzer ASK heute live

Das Spiel des Linzer ASK ist - wie alle weiteren Partien der Europa League - live auf DAZN zu sehen. Dort führen Euch Kommentator Philipp Krummholz und Experte Oliver Lederer durch die Begegnung.

Außerdem hat sich Puls4 die Übertragungsrechte für das Spiel der Linzer gesichert, beim Free-TV-Sender startet die Berichterstattung bereits um 20.15 Uhr.

Aber auch ohne Bewegtbild müsst Ihr nicht auf die Begegnung verzichten: SPOX bietet zu sämtlichen Spielen der Europa League einen Liveticker an. Hier geht's zum Ticker PSV vs. LASK.

Eindhoven vs. Linz: So könnten die Teams auflaufen

PSV: Zoet - Sadilek, Viergever, Baumgartl, Dumfries - Rosario, Hendrix - Bergwijn, Ihattaren, Doan - Malen

LASK: Schlager - Filipovic, Trauner, Wiesinger - Potzmann, Holland, Michorl, Ranftl - Tetteh, Klauss, Goiginger

Europa League: Die Gruppe D mit dem LASK im Überblick

Mit drei Punkten steht der LASK momentan auf Platz drei der Gruppe D - punktgleich mit Sporting Lissabon. Die ersten beiden Teams qualifizeren sich nach sechs Spieltagen für die K.o.-Phase.

Platz Verein Sp S U N Tore Punkte 1. PSV Eindhoven 2 2 0 0 7:3 6 2. Sporting Lissabon 2 1 0 1 4:4 3 3. LASK 2 1 0 1 2:2 3 4. Rosenborg Trondheim 2 0 0 2 1:5 0

Europa League: Alle Spiele des 3. Spieltages

Aus österreichischer Sicht ist heute außerdem der Wolfsberger AC im Einsatz. Der WAC ist in Istanbul bei Basaksehir gefordert und hat sich mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen eine sehr gute Ausgangslage verschafft.