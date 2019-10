WAC gegen Basaksehir heute live: Europa League im TV, Livestream und Liveticker

Am Donnerstag um 18:55 Uhr geht für den Wolfsberger AC das Europa-League-Abenteuer in Istanbul gegen Basaksehir FK weiter. SPOX zeigt euch, wo ihr die Partie im Livestream, Liveticker sowie im TV verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und verfolge die Europa League!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

In der Tabelle der Europa-League-Gruppe J liegt der WAC punktgleich mit der Roma auf dem sensationellen ersten Tabellenplatz, nachdem die Kärntner erst Borussia Mönchengladbach mit 4:0 schnupften und anschließend ein 1:1 gegen die Roma holten.

Basaksehir liegt hingegen mit einem Zähler auf dem letzten Tabellenplatz. Denn bisher konnte die Startruppe rund um Arda Turan, Robinho, Demba Ba, Eljero Elia, Martin Skrtl, Gael Clichy oder Ex-Salzburger Fredrik Gulbrandsen nicht die Erwartungen erfüllen.

Basaksehir FK - Wolfsberger AC: Livestream und TV-Übertragung

Im Free-TV wird das Europa-League-Duell nicht übertragen. Doch man muss nicht verzagen, denn die Partie gibt es in Österreich dennoch problemlos zu sehen. DAZN zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge.

Basaksehir vs. WAC: Mögliche Aufstellungen

WAC: Kofler - Schmitz, Rnic, Sollbauer, Novak - Ritzmaier, Leitgeb, Liendl, Schmid - Niangbo, Weissman;

Basaksehir: Günok - Clichy, Epureanu, Skrtel, Júnior Caiçara - Inler, Tekdemir, Kahveci - Gulbrandsen, Visca - Crivelli;

© GEPA

WAC im Konzert der Großen: Tabelle der Europa League in Gruppe J

Nach dem sensationellen Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach und dem Unentschieden gegen Gruppenfavorit AS Roma liegt der WAC aktuell an der Spitze der Tabelle in Gruppe J - punktegleich mit dem Gegner aus Rom. Pikant: Marco Roses Mönchengladbach erreichte in letzter Minute ein Unentschieden gegen Istanbul Basaksehir, steht im nächsten Spiel gegen die Roma schon gehörig unter Zugzwang.

Platz Verein Sp S U N Tore Punkte 1. AS Roma 2 1 1 0 5:1 4 . WAC 2 1 1 0 5:1 4 3. Istanbul Basaksehir 2 0 1 1 1:5 1 . Borussia Mönchengladbach 2 0 1 1 1:5 1

Liveticker: Basaksehir gegen den WAC zum Mitlesen

SPOX begleitet alle Spiele des Wolfsberger AC im Liveticker. Zur ausführlichen Berichterstattung für das Match zwischen dem WAC und Basaksehir geht's hier.