HIGHLIGHTS: Basaksehir gegen WAC im Video

Der Wolfsberger AC hat in der Europa League erstmals nicht gepunktet. Die Kärntner unterliegen in Istanbul Erdogan-Klub Basaksehir knapp mit 0:1. Der WAC hielt das Spiel lange offen - jedoch brachte Kahveci die Türken nach 78 Minuten aus dem Nichts in Führung. Die Highlights zum Spiel.

Für den WAC ist Istanbul keine Reise wert gewesen. Der Kärntner Bundesligist verlor das dritte Gruppenspiel in der Fußball-Europa-League am Donnerstagabend beim türkischen Topclub Istanbul Basaksehir mit 0:1 (0:0) und blieb damit erstmals ohne Punkte. Für die Entscheidung sorgte Irfan Can Kahveci in der 78. Minute. Die Türken zogen damit in Pool J nach Punkten mit dem WAC gleich.

Für die Mannschaft von Coach Gerhard Struber bietet sich am 7. November (21.00 Uhr) in Graz die Möglichkeit zur Revanche.

Europa League: Die Tabelle in Gruppe J