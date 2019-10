Europa League: WAC unterliegt Basaksehir nur knapp

Der Wolfsberger AC hat in der Europa League erstmals nicht gepunktet. Die Kärntner unterliegen in Istanbul Erdogan-Klub Basaksehir knapp mit 0:1. Der WAC hielt das Spiel lange offen - jedoch brachte Kahveci die Türken nach 78 Minuten aus dem Nichts in Führung.

Bemühungen den Ausgleich zu erzielen verliefen im Sand. In Gruppe J hält der WAC damit weiterhin bei vier Punkten und darf sich trotz der Niederlage noch Chancen auf ein Weiterkommen ausrechnen.

