WAC - AS Roma heute live: Europa League im TV, Livestream und Liveticker

Beim Duell WAC gegen AS Roma treffen die zwei besten Mannschaften der Europa League-Gruppe J aufeinander - zumindest wenn es nach der Tabelle geht. Beide Teams konnten das erste Spiel mit 4:0 für sich entscheiden und nun geht es im direkten Duell um den Platz an der Spitze der Gruppe (SPOX-Liveticker ab 18:55 Uhr). SPOX verrät, wo das Spiel im TV und Livestream zu sehen ist.

Während die Römer ihr Heimspiel gegen Basaksehir eher weniger überraschend mit 4:0 für sich entscheiden konnten, gelang dem WAC die bislang wohl größte Sensation in der Vereinsgeschichte, als man Borussia Mönchengladbach mit 4:0 in deren Wohnzimmer abfertigte.

Die heutige Aufgabe wird aber wohl nicht so einfach ausfallen, denn AS Rom ist gut in Form (erst eine Niederlage in dieser Saison) und zudem vorgewarnt, wozu die Wolfsberger im Stande sind. Vor allem Star-Stürmer Edin Dzeko sollte man ganz genau im Auge behalten, denn der 33-Jährige hält diese Saison bereits bei fünf Toren in nur sieben Spielen.

Datum Heim Gast Uhrzeit Spielort 03.10.2019 Wolfsberger AC AS Roma 18:55 Merkur Arena, Graz 12.12.2019 AS Roma Wolfsberger AC 21:00 Stadio Olimpico, Rom

WAC - AS Rom: Livestream und TV-Übertragung

Diesmal ist die Partie des WAC nicht im Free-TV zu sehen, da Puls 4 das Spiel des LASK gegen Sporting Lissabon überträgt. Doch man muss nicht verzagen, denn die Partie gibt es in Österreich dennoch problemlos zu sehen.

Denn DAZN zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge, kommentiert von Christian Brugger und mit Andreas Ivanschitz als Experte. Für alle Neukunden gibt es die Partie gratis im Livestream, nach einem Monat kostet ein Abo bei DAZN 12,99 Euro.

Liveticker: Mönchengladbach gegen den WAC zum Mitlesen

SPOX begleitet alle Spiele des Wolfsberger AC im Liveticker. Zur ausführlichen Berichterstattung für das Match zwischen dem WAC und den Römern geht's hier.

Wolfsberger AC - AS Roma: Mögliche Aufstellungen

WAC: Kofler - Schmitz, Rnic, Sollbauer, Novak - Ritzmaier, Liendl, Leitgeb, Schmid - Niangbo, Weissman

Roma: Lopez - Kolarov, Jesus, Fazio, Spinazzola - Diawara, Cristante - Kluivert, Pastore, Zaniolo - Dzeko

Die Europa-League-Gruppe des WAC (J)

Platz Verein TD Punkte 1 AS Roma 4 3 2 WAC 4 3 3 Gladbach -4 0 4 Başakşehir -4 0

