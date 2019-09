LASK - Rosenborg BK 1:0 - James Holland sorgt für perfektes Linzer Europacup-Debüt

Der LASK hat am Donnerstagabend einen perfekten Einstand in die Gruppenphase der UEFA Europa League gefeiert. Beim ersten Pflichtspiel der Linzer im Europacup besiegten sie Rosenborg BK aus Norwegen mit 1:0 (1:0). James Holland sorgte mit einem kuriosen Treffer kurz vor der Pause für den verdienten Siegtreffer.

Nach einem Eckball von Peter Michorl kam der Australier im Strafraum zum Ball, mit dem Ellbogen versenkte er das Spielgerät im Netz.

Mit dem dritten Sieg im fünften Europacupauftritt 2019/20 holten sich die Truppe von Trainer Valerien Ismael auch eine Moralinjektion für den nächsten EL-Auftritt am 3. Oktober bei Sporting Lissabon. Die Portugiesen unterlagen im Parallelspiel bei PSV Eindhoven mit 2:3.

LASK: Markus Wostry ersetzte gesperrten Trauner

Fünf Tage nach dem 2:0 bei Sturm Graz schickte Ismael seine Truppe praktisch unverändert aufs Feld, aufgrund der Sperre von Kapitän Gernot Trauner rückte Markus Wostry in die defensive Dreierkette. Der nach einem unentschuldigt verpassten UEFA-Fototermin am Mittwoch pardonierte Emanuel Pogatetz saß zumindest wieder auf der Bank.

Vorerst war die Abwehr der Hausherren aber kaum gefordert. Trondheim, in der norwegischen Liga nach zwei Drittel der Meisterschaft nur Vierter, verzichtete auf druckvolles Offensivspiel bzw. wurde dieses vom LASK früh unterbunden. Gefahr strahlte Rosenborg erst nach einer halben Stunde aus - "Höhepunkt" war ein Weitschuss Björn Johnsens über das Tor (34.).

LASK streckt Rosenborg nieder: Die Noten für die Linzer

Der LASK beginnt sein Europa-League-Abenteuer mit einem Erfolgserlebnis: die Linzer gewinnen gegen Rosenborg verdient mit 1:0, hätten durchaus höher siegen können. SPOX bewertet die Leistung der Athletiker.

Alexander Schlager (Note= 2): Erlebte einen äußerst geruhsamen Abend, richtig gefordert wurde der 23-Jährige eigentlich nie.

Petar Filipovic (Note= 2): Der Neo-Linzer fügte sich nahtlos in die Defensive der Oberösterreicher ein. Zweikampffreudig und motiviert. Die Luftduelle gingen allerdings trotz seiner Kopfballstärke gegen die norwegischen Hünen meist verloren.

Markus Wostry (Note= 1): Ersetzte den gesperrten Kapitän Gernot Trauner durchaus bravorös. Starke Antizipation, gewann zudem über 80% seiner Zweikämpfe. Hatte aber durch Holland auch des Öfteren gewinnbringende Unterstützung.

Philipp Wiesinger (Note= 2): Ein Sprint in der 86. Minute spricht für die körperliche Verfassung des Verteidigers. Auch defensiv bombensicher.

Rene Renner (Note= 2-): Der Ex-Mattersburger hatte keine Probleme, die Form aus der Liga in das internationale Geschäft zu transferieren, war durch seine gelbe Karte aber schnell ausschluss-gefährdet und verließ nach 58 Minuten das Grün.

Peter Michorl (Note= 1): Bewies sein feines Fußerl beim Eckball zum 1:0. Auch ansonsten mit dem Kollegen Holland eine erneut starke Leistung im Mittelfeldzentrum der Linzer.

James Holland (Note= 1): Der Ersatzkapitän entwickelt sich tatsächlich noch zum Goalgetter. Quasi mit dem Pausentee erzielte er nach Michorl-Eckball recht unorthodox den Führungstreffer für die Linzer.

Reinhold Ranftl (Note= 2): Dynamisch, schnell, präsent. Der Winger hatte die meisten Ballkontakte in den Reihen der Oberösterreicher und bot dabei eine durchaus ansprechende Leistung.

Samuel Tetteh (Note= 3): Hatte das eine ums andere Mal einen Treffer auf den Stollen, blieb aber glücklos. Wurde von Ismael bereits nach 38 Minuten vom Feld geholt, vermutlich leicht angeschlagen.

Joao Klauss (Note= 2): Wirbelte mit den Kollegen teilweise im traumhaften One-Touch-Fußball die massierte Norweger-Defensive durcheinander, der erhoffte Torerfolg gelang jedoch nicht. Durch seine Physis aber exorbitant wichtig für den LASK.

Thomas Goiginger (Note= 2-):Mutiger Auftritt, dennoch verschleppte er durch seine Dribblings des Öfteren einen vielversprechenden Angriff.

Dominik Frieser (Note= 3): Wurde bereits in Halbzeit Eins in die Schlacht geschickt und versuchte durch intelligente Laufwege die Norweger auszuhebeln. Verstolperte leider des Öfteren vielversprechende Angriffe.

Sonstige Wechsel: Marvin Potzmann (57.) für Rene Renner, Marko Raguz (80.) für Thomas Goiginger.

James Holland: Hüfte oder Ellbogen?

Das klare Chancenplus lag - trotz teilweise nicht ganz sauberer Aktionen - aufseiten der Linzer. Gleich in der Anfangsphase setzte Samuel Tetteh erst einen Volley daneben (7.), dann scheiterte die Salzburg-Leihgabe nach schöner Aktion über Holland und Joao Klauss an Schlussmann Andre Hansen (17.). Kurz darauf wurde Klauss selbst nach kraftvollem Durchbruch erst im Strafraum geblockt (18.), Thomas Goiginger prüfte Hansen von rechts außen (39.).

Weil all das nicht fruchtete, musste wie so oft beim LASK ein Standard her. Zum idealen Zeitpunkt Sekunden vor dem Pausenpfiff fixierte Holland nach Michorls Eckball per Hüfte aus wenigen Metern die Führung.

Die zweite Hälfte begann mit einem von Klauss vergebenen "Tausender", der Heber allein Goalie Hansen ging neben dessen Kasten (47.). Der LASK hielt vorerst aber das Momentum, gab weiter den Ton an und hätte in der 57. Minute nach einem Foul an Reinhold Ranftl durchaus auch einen Elfer bekommen können.

Nach Stundenfrist ebbte der Linzer Druck allerdings ab, Rosenborg stieß mehrmals in gefährliche Räume vor, konnte aus seinen Aktionen aber kein Kapital schlagen. Im Finish hatten Holland und Co. wieder alles im Griff, kurz vor dem Ende vergaben Klauss aus spitzem Winkel (88.) und der eingewechselte Marko Raguz mit einem Weitschuss knapp neben das Tor (92.) weitere Möglichkeiten.

© GEPA

LASK - Rosenborg 1:0 (1:0)

Tor: Holland (45.+2)

LASK: A. Schlager - Wostry, Wiesinger, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner (57. Potzmann) - Goiginger (80. Raguz), Klauss, Tetteh (40. Frieser)

Trondheim: Hansen - Hedenstad, Reginiussen, Hovland, Meling - Jensen, Lundemo (73. Trondsen), Konradsen (87. Asen) - Söderlund, Johnsen (73. Ceide), Adegbenro

