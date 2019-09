Borussia Mönchengladbach vs. WAC heute im Free-TV: Europa League im Livestream, Liveticker & TV

Für den WAC geht am Donnerstagabend ein Traum in Erfüllung: die Kärntner begeben sich auf die große Fußballbühne, starten gegen Borussia Mönchengladbach ihr Abenteuer Europa League (ab 21:00). SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im Free-TV und im Livestream verfolgen könnt.

Zwar sind die Lavanttaler in der Liga richtig gut drauf, mit Borussia Mönchengladbach wartet in der Europa League allerdings ein richtig dicker Fisch. Die Truppe von Ex-Red-Bull-Salzburg-Coach Marco Rose startete recht zufriedenstellend in die Bundesliga-Saison, liegt nach zwei Siegen, je einem Unentschieden und einer Niederlage auf Tabellenzwischenrang Sieben.

Zuletzt gelang ein 1:0-Auswärtssieg gegen den Rivalen aus Köln. Für den Großteil der WAC-Kicker ist der Auftritt in der Europa-League ein historischer: die Meisten spielen überhaupt zum ersten Mal international. Die Struber-Boys geben sich aber kämpferisch, wollen kein Kanonenfutter sein. "Scharf wie ein Messer" würden seine Männer in Gladbach sein, versprach der Coach.

Borussia Mönchengladbach - WAC: Die möglichen Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Wendt, Elvedi, Ginter, Lainer - Neuhaus, Kramer, Zakaria - Embolo, Thuram, Plea.

WAC: Kofler - Schmitz, Rnic, Sollbauer, Novak - Ritzmaier, Liendl, Leitgeb, Schmid - Niangbo, Weissman.

Datum Heim Gast Uhrzeit Spielort 19.09.2019 Borussia Mönchengladbach Wolfsberger AC 21:00 Borussia-Park, Gladbach 28.11.2019 Wolfsberger AC Borussia Mönchengladbach 18:55 Merkur Arena, Graz

Borussia Mönchengladbach - WAC: Livestream und TV-Übertragung

PULS4 präsentiert den 1. Spieltag zur Europa League und bringt das Match zwischen Borussia Mönchengladbach und dem WAC LIVE. Am Donnerstag beginnt die Übertragung um 20:15 auf dem Sender.

Kommentiert wird das Match von Florian Knöchl, Philipp Hajszan und Experte Johnny Ertl berichten und moderieren aus dem Studio.

Liveticker: Mönchengladbach gegen den WAC zum Mitlesen

Die Europa-League-Gruppe des WAC (J)

Aus Topf Verein Nation 1 AS Roma Italien 2 Borussia Mönchengladbach Deutschland 3 Istanbul Başakşehir Türkei 4 WAC Österreich

Spielplan in der Europa League 2019/20