Borussia Mönchengladbach - WAC 0:4 - Furiose Wölfe verspeisen platte Fohlen

Der WAC hat am Donnerstagabend ein wahres Feuerwerk abgeliefert. Die Wölfe besiegten Borussia Mönchengladbach auswärts mit 0:4 (0:3) und krönten eine perfekte Woche für Österreichs Europacup-Starter.

"Viele Worte habe ich nicht. Das war heute Extraklasse. Im Großen und Ganzen haben wir ein perfektes Spiel gezeigt", sagte Kapitän Michael Liendl. "Wir wissen, dass wir mittlerweile jeden Klub schlagen können."

Shon Weissman (13.), Mario Leitgeb (31.) und Marcel Ritzmaier (41.) trafen vor knapp 35.000 Zuschauern schon vor der Pause für die Gäste, Leitgeb (68.) setzte danach noch einen Treffer drauf. Es war der höchste Sieg einer österreichischen Mannschaft gegen eine deutsche im Europacup überhaupt. Weiter geht es für den WAC am 3. Oktober im Heimspiel gegen die AS Roma in Graz.

WAC: Shon Weissman mit Führungstreffer

Wie "Wölfe spielen" wollte Struber auch beim haushohen Favoriten und damit eine Überraschung erzwingen. Sein Team hielt sich vollends an die Vorgabe und präsentierte sich von Beginn an unerschrocken. Die Gladbacher wurden früh im Spielaufbau gestört, Räume bot man der Rose-Elf in der eigenen Hälfte nur wenige. Und der WAC wusste sich für seine Anstrengungen auch zu belohnen.

Eine Einzelaktion von Romano Schmid leitete die Führung der Lavanttaler ein. Die Leihgabe von Werder Bremen düpierte Gegenspieler Florian Neuhaus nach einem Einwurf, Schmids leicht abgefälschte Flanke beförderte Weissman volley ins Tor. Für den 23-jährigen Israeli war es der elfte Treffer im neunten Pflichtspiel dieser Saison.

Der Siebente der deutschen Bundesliga antwortete mit mehr Nachdruck im Aufbauspiel. Die Borussia hatte deutlich mehr Ballbesitz, die kompakt stehenden Wolfsberger offenbarten jedoch keine Lücken. Sie vermochten über eine Standardsituation nachzulegen. Leitgeb stand nach einem weiten Liendl-Freistoß völlig unbedrängt und köpfelte souverän ein. Die Wolfsberger Fan-Schar auf den Rängen konnte ihr Glück kaum fassen. Es sollte aber noch besser kommen.

Gladbach gegen WAC chancenlos

Nachdem Gladbach nach einem Antritt von Neuhaus die erste wirklich Chance vorgefunden hatte, schlug der WAC zum dritten Mal zu. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld stand die Borussia-Abwehr unsortiert, Ritzmaier setzte gegen den Schweizer Teamtorhüter Yann Sommer im zweiten Versuch erfolgreich nach. Der WAC überzeugte also nicht nur mit einem gewohnt kampfbetonten Auftritt, sondern auch mit Effizienz. Aus fünf Schüssen aufs Gladbacher Tor resultierten drei Treffer. Die Deutschen produzierten indes bis zur Pause keinen einzigen Abschluss aufs WAC-Gehäuse.

Rose brachte nach Seitenwechsel mit dem Schweizer Breel Embolo eine zunächst geschonte Stammkraft. Der WAC wartete ab, ließ die Gladbacher kommen und lauerte weiter. Bei Standardsituationen vermochten die Kärntner weiter Gefahr auszustrahlen. Gefahr wäre wohl nur aufgekommen, hätte Alassane Plea nach einer Stunde für Gladbach verkürzt. Der Angreifer schoss den Ball aus elf Metern aber genau auf Torhüter Alexander Kofler und vergab so Gladbachs Chance auf ein Comeback.

So stand Leitgeb nach einem Eckball erneut goldrichtig und schnürte damit seinen Kopfball-Doppelpack. Viele Borussia-Fans verließen danach das Stadion. 4:0 hatte noch kein Team aus Österreich gegen eines aus Deutschland gesiegt. Bisher gab es nur zwei 3:0-Erfolge, jeweils durch Rapid 1997/98 gegen 1860 München sowie 2009/10 gegen den HSV.

Das Wunder von Gladbach: Die Noten für die WAC-Helden © GEPA 1/12 Absolut verrückt! Der WAC schreibt Geschichte und besiegt in einer magischen Nacht die übermächtigen Borussia Mönchengladbach auswärts mit 4:0 (!!). SPOX benotet die Leistung der WAC-Helden. © GEPA 2/12 Alexander Kofler (Note= 1): Zog den Ball ein paar Mal wie einen magischen Magneten an seine Brust. Mit 32 Jahren Teil eines historischen Abends in der Europa League. © GEPA 3/12 Michael Novak (Note= 1): Beeindruckend, wie oft die Abseitsfalle bei den Kärntnern erfolgreich funktionierte. Exemplarisch für die Defensive: Plea gab in Minute 60 den ersten Torschuss aufs Kärntner Goal ab. © GEPA 4/12 Michael Sollbauer (Note= 1): Channelte seinen inneren Van Dijk und ließ die offensiven Bemühungen der Gladbacher einfach an sich zerschellen. © GEPA 5/12 Nemanja Rnic (Note= 1): Der 34-jährige Serbe wurde von Plea bearbeitet, ließ sich allerdings in keinster Weise beeindrucken. Sollte zukünftig nur mehr „Eisenfuß“ heißen. © GEPA 6/12 Lukas Schmitz (Note= 1): Der Routinier lief wie ein junger Hund durch die Reihen, stopfte viele Löcher und feuerte zudem seine gefürchteten Weitschüsse ab. © GEPA 7/12 Romano Schmid (Note= 1): Die Vorbereitung zum 1:0 durch Shon Weissman war einfach nur traumhaft. Ließ sich von den Gladbachern nie abkochen, spielte derart abgezockt. © GEPA 8/12 Mario Leitgeb (Note= 1): Unglaubliches Spiel des Ex-Austrianers. Impulsiv und präsent, die perfekte Schaltzentrale zwischen Offensive und Defensive. Köpfelte zudem ZWEI Tore ins Goal des Gladbachers Sommer. © GEPA 9/12 Michael Liendl (Note= 1): Wer hätte gedacht, dass Liendl mit 33 Jahren eine Zuckerflanke in einem Europa-League-Auswärtsspiel an den Kopf eines Mitspielers bugsiert und somit ein Tor assistiert? Kreativ wie in seinen besten Jahren. © GEPA 10/12 Marcel Ritzmaier (Note= 1): Nicht sicher, ob Marcel Ritzmaier oder Diego Maradona? Erzielte in unnachahmlicher Manier das 3:0 für den WAC. © GEPA 11/12 Anderson Niangbo (Note= 1): Eiskalte Vorstellung des 19-Jährigen. Rackerte unermüdlich, riss Lücken in die unsichere Defensive der Fohlen. © GEPA 12/12 Shon Weissman (Note= 1): Weissman beim WAC: 9 Spiele, 11 Tore. Unglaublich, wie der Israeli die Herzen der WAC-Fans im Sturm eroberte. Schnell, trickreich, technisch stark.

Borussia Mönchengladbach - WAC 0:4 (0:3)

Tor: 0:1 Weissman (13.), 0:2 Leitgeb (31.), 0:3 Ritzmaier (41.), 0:4 Leitgeb (69.)

Europa League: Tabelle in der Gruppe des WAC (J)