Wolfsberger AC in der Europa League: Gruppe, Gegner, Spielplan

Der Wolfsberger AC hat sensationell über die Bundesliga erstmals den Sprung in die Gruppenphase der UEFA Europa League geschafft. SPOX wirft einen Blick auf den EL-Fahrplan des WAC.

Aufgrund der guten Platzierung der österreichischen Bundesliga in der UEFA-Fünfjahreswertung steht dem Dritten der abgelaufenen Saison ein fixes Ticket für die Gruppenphase der Europa League 2019/20 zur Verfügung. Der WAC ist nicht gerade als Dauergast in der Europa League bekannt, weshalb die Kärntner aus dem letzten Lostopf in Gruppe J gelost wurden.

Die Europa-League-Gruppe des WAC (J)

Platz Verein Punkte 1 WAC 3 2 AS Roma 3 3 Istanbul Başakşehir 0 4 Borussia Mönchengladbach 0

WAC-Trainer Struber: "Große Freude"

Gerhard Struber zur Auslosung: "Eine Gruppe, die uns eine große Freude bereitet und uns unheimlich motiviert. Ich freue mich für meine Jungs, die sich das hart erarbeitet und auch verdient haben. Ich denke, wir werden in Graz ausverkauft sein. Wir erwarten große Mannschaften und es werden große Spiele. Nicht nur für mich, sondern für den ganzen Verein. Man hat nur ein Trainerleben und man will natürlich alle Momente aufsaugen und genießen aber wir fahren da nicht hin um schöne Stadien zu sehen. Wir wollen in diesem Bewerb Punkte holen."

Spielplan in der Europa League 2019/20