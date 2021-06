Bei der Europameisterschaft trifft Österreich in seinem zweiten Spiel der Gruppe C auf die Niederlande. Hier erfahrt Ihr, wer die Partie live im TV und im Livestream zeigt.

Für das österreichische Nationalteam steht bei der Europameisterschaft am heutigen Mittwoch, 17. Juli, das vermeintliche Endspiel um den Sieg in der Gruppe C auf dem Programm. Nach dem Sieg gegen Nordmazedonien geht es heute in Amsterdam gegen Titel-Mitfavorit Niederlande. Das Spiel wird um 21 Uhr in der Johan-Cruyff-Arena angepfiffen.

Auch Oranje gewann sein Auftaktspiel, hatte beim 3:2 gegen die Ukraine aber mehr Mühe als erwartet. Der Sieger des heutigen Duells kann bereits für das Achtelfinale planen.

Die EM wird natürlich auch im TV und Livestream übertragen. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung des Spieles Niederlande vs. Österreich.

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Niederlande bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream?

Der ORF berichtet von der EM in aller Ausführlichkeit. 45 der 51 EM-Spiele sind dort live im Free-TV und im Livestream zu sehen. Es versteht sich von selbst, dass die heutige Partie des ÖFB-Teams gegen die Niederlande zu den 45 gezeigten Spielen gehört.

Verantwortlich für die Übertragung im Free-TV ist heute wieder ORF1. Dort beginnt die Vorberichterstattung um 20.15 Uhr. Folgendes Personal schickt ORF1 heute ins Rennen.

Kommentator: Oliver Polzer

Oliver Polzer Co-Kommentator: Roman Mählich

Roman Mählich Moderator: Rainer Pariasek

Rainer Pariasek Analyse: Herbert Prohaska und Helge Payer

Zusätzlich könnt Ihr die Partie auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek verfolgen.

Eine Alternative stellt der in Österreich zu empfangende deutsche öffentlich-rechtliche Sender ZDF dar. Beim ZDF führen Moderator Jochen Breyer und Experte Christoph Kramer durch die Vorberichterstattung. Sie werden im Studio in Mainz von einem speziellen Gast unterstützt: Ex-Nationalteam-Kapitän Andreas Ivanschitz.

Wer zeigt / überträgt EM 2021 Österreich vs. Niederlande heute live im TV und Livestream? - Highlights bei DAZN

Bereits eine Stunde nach Abpfiff könnt Ihr die Höhepunkte von Österreich vs. Niederlande bei DAZN sehen.

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Niederlande bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Wettbewerb: EM, Vorrunde

Datum: 17. Juni 2021

Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Johan-Cruyff-Arena (Amsterdam)

Johan-Cruyff-Arena (Amsterdam) Übertragung im Free-TV: ZDF , ORF

ZDF Livestream: ZDF, ORF

