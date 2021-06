Bei der Europameisterschaft trifft Österreich im ersten Spiel der Gruppe C auf Nordmazedonien. Hier erfahrt Ihr, wer die Partie live im TV und im Livestream zeigt.

Die Highlights von Österreich vs. Nordmazedonien auf DAZN sehen. Jetzt den Gratismonat sichern.

Am dritten Turniertag greift bei der Europameisterschaft das österreichische Nationalteam ins Geschehen ein. Das Team von Trainer Franco Foda trifft im ersten Spiel der Gruppe C auf Nordmazedonien. Das Spiel wird 18 Uhr in der Arena Nationala in Bukarest angepfiffen.

Die EM wird natürlich auch im TV und Livestream übertragen. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung des Spieles zwischen Österreich und Nordmazedonien.

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Mazedonien bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream?

Das erste Spiel von Österreich bei der EM ist im Free-TV und im Livestream zu sehen. Der ORF zeigt 45 der insgesamt 51 EM-Spiel live im Free-TV und ist natürlich auch heute bei der Partie Österreich gegen Nordmazedonien live dabei.

Die Übertragung beginnt bereits um 17.10 mit dem Countdown zum Spiel auf ORF1. Folgendes Personal ist im Einsatz:

Kommentator: Thomas König

Co-Kommentator: Roman Mählich

Moderator: Rainer Pariasek

Analyse: Herbert Prohaska und Helge Payer

Der öffentlich-rechtliche Sender bietet die Partie außerdem auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek an.

Zudem wird das Spiel auch auf dem deutschen Free-TV-Sender ARD live übertragen. Durch die dortige Übertragung werden Euch Moderator Alexander Bommes und Kommentator Florian Naß begleiten. Zusätzlich dazu sind im Studio Kevin-Prince Boateng, U21-Bundestrainer Stefan Kuntz und Almuth Schult als Experten im Einsatz.

Wer zeigt / überträgt EM 2021 Österreich vs. Mazedonien heute live im TV und Livestream? - Highlights bei DAZN

Die hoffentlich zahlreichen Höhepunkte der Partie könnt Ihr bereits eine Stunde nach Abpfiff bei DAZN sehen.

Der Streamingdienst ist eigentlich nur mit einem bestehenden Abo zu empfangen, wenn Ihr kein solches habt, könnt Ihr die Highlights dennoch sehen - und das sogar kostenlos.

DAZN lässt Neukunden sein Angebot 30 Tage lang kostenlos testen. Wenn Ihr heute noch rechtzeitig auf der Homepage ein Konto erstellt und Euch registriert, könnt Ihr DAZN die nächsten 30 Tage lang kostenlos sehen. Mit diesem Schritt habt Ihr nicht automatisch ein Abo abgeschlossen, da Ihr die Vereinbarung vor Ablauf des Probemonats kündigen könnt. Habt Ihr Gefallen an DAZN gefunden, könnt Ihr entweder ein jederzeit kündbares Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (einmalig 119,99 Euro) abschließen.

Aufgepasst: Zur kommenden Saison ändert sich das Angebot und die Preisstruktur von DAZN - alle Infos dazu findet Ihr hier! Auch in dem ab August geltenden Angebot wird es wieder einen kostenlosen Probemonat geben.

Wer zeigt / überträgt Österreich vs. Mazedonien bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Wettbewerb: EM, Vorrunde

Datum: 13. Juni 2021

Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Arena Nationala (Bukarest)

Arena Nationala (Bukarest) Übertragung im Free-TV: ARD, ORF

Livestream: ARD, ORF

Wer zeigt / überträgt EM 2021 Österreich vs. Mazedonien bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream? - Spielplan Gruppe C