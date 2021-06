Mit Portugal und Frankreich treffen im dritten und letzten Vorrundenspiel in der Gruppe F zwei Fußball-Giganten aufeinander. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel im TV und Livestream sehen könnt.

Portugal vs. Frankreich - Vorrundenspiel bei der EM 2021: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Am letzten Spieltag in der Gruppe F geht es noch einmal so richtig zur Sache. Der amtierende Europameister rund um Starstürmer Cristiano Ronaldo trifft auf den Weltmeister von 2018 Frankreich. Angepfiffen wird das Spiel am heutigen Mittwoch, den 23. Juni, um 21 Uhr. Gespielt wird in der Puskas-Arena in Budapest, Ungarn.

Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz aus Spanien wird die Begegnung leiten.

Portugal vs. Frankreich: EM 2021 heute live im TV und Livestream sehen

Den Kracher zwischen Portugal und Frankreich könnt Ihr heute bei ORF1 live und in voller Länge im Free-TV verfolgen. Die Vorberichterstattung für die Partie geht um 20.15 Uhr los. Live in Budapest für Euch im Einsatz sind:

Kommentator: Thomas König

Co-Kommentator: Helge Payer

Moderator: Rainer Pariasek

Analyse: Herbert Prohaska und Roman Mählich

Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem die Option, das Spiel im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek zu verfolgen.

© getty Für Frankreichs Ousmane Dembele ist die EM wegen einer Knieverletzung schon wieder vorbei.

Portugal vs. Frankreich - EM 2021 Vorrundenspiel: Die Highlights bei DAZN

Ihr habt das Duell verpasst und wollt die besten Szenen zusammengefasst sehen? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst stellt nämlich eine Stunde nach Spielende die Highlights von Portugal gegen Frankreich auf der Plattform zur Verfügung.

DAZN besitzt die Übertragungsrechte für die stärksten europäischen Fußballligen (Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Primera Division). Neben Fußball seht Ihr unter anderem auch die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Handball, Radsport und vieles mehr im Livestream.

Vor der ersten Zahlung für das Abo habt Ihr die Möglichkeit, DAZN einen Monat lang gratis zu testen. Erst danach fallen entweder pro Monat 11,99 Euro oder pro Jahr 119,99 Euro an.

Portugal vs. Frankreich - Vorrundenspiel bei der EM 2021: Voraussichtliche Aufstellungen

Portugal: Rui Patricio - Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - Danilo Pereira - Renato Sanches, Joao Moutinho - Bruno Fernandes, Diogo Jota - Ronaldo

Rui Patricio - Nelson Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - Danilo Pereira - Renato Sanches, Joao Moutinho - Bruno Fernandes, Diogo Jota - Ronaldo Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté - Pogba, Rabiot - Mbappé, Griezmann - Benzema

Portugal vs. Frankreich: Vorrundenspiel bei der EM 2021 heute im Liveticker

Als Alternative bietet Euch SPOX auch einen Liveticker zum Spiel an. Mit diesem behaltet Ihr immer den aktuellen Spielstand im Auge und seid auch bei anderen Spielaktionen stets am Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker Portugal vs. Frankreich.

EM 2021 - Gruppe F: Die Tabelle

In der Gruppe F kann noch sehr viel passieren. Frankreich kann noch Dritter werden und Portugal kann noch auf Platz eins die Gruppe beenden. Aktuell haben jedoch die Franzosen mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen die Nase vorn.