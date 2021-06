Bei der Europameisterschaft spielen Italien und Österreich heute um den Einzug ins Viertelfinale. Hier könnt Ihr die Achtelfinalbegegnung im Liveticker verfolgen.

Im zweiten EM-Achtelfinale kommt es zum Duell zwischen Italien und Österreich. Kann "Rot-Weiß-Rot" dem Titel-Mitfavoriten ein Bein stellen?. In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand.

Italien vs. Österreich: Achtelfinale bei der EM 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Italien gewann in Gruppe A alle drei Spiele souverän und spielte sich zudem mit starken Leistungen in den ganz engen Kreis der Titelfavoriten. Österreich gelang mit Platz zwei in der Gruppe C Historisches. Zum ersten Mal qualifizierte sich Österreich für ein EM-Achtelfinale.

Vor Beginn: Als Austragungsstätte dient das Wembley Stadium in London. Spielbeginn ist 21 Uhr. Nachdem Italien bei allen Gruppenspiel in Rom Heimvorteil genoss, muss die Squadra Azzurra heute auf erstmal bei der EM ohne die lautstarke Unterstützung der eigenen Fans auskommen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Achtelfinalpartie zwischen Italien und Wales.

Italien vs. Österreich: Achtelfinale bei der EM 2021 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Italien: Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Jorginho - Barella, Verratti - Berardi, Immobile, Insigne

Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Jorginho - Barella, Verratti - Berardi, Immobile, Insigne Österreich: Bachmann - Lainer, Dragovic, Lienhart, Alaba - Schlager, Grillitsch - Laimer, Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic

Italien vs. Österreich: Achtelfinale bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream

Auch Italien gegen Österreich wird heute live im Free-TV übertragen - und zwar vom ZDF. Durch die Vorberichterstattung führt Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein ab 20.15 gemeinsam mit den beiden Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker. Bela Rethy kommentiert das Spiel. Das ZDF bietet auch einen kostenlosen Livestream an

Zweite Option, das Spiel live zu sehen ist MagentaTV. Das Angebot der Telekom ist aber kostenpflichtig - im TV und im Livestream. Zugriff zu MagentaTV erlangt Ihr mit einem Abo.

