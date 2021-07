Italien vs. Spanien: EM-Halbfinale heute live im TV und Livestream sehen

Vier Teams sind noch bei der Europameisterschaft vertreten. Das erste Halbfinale bestreiten Italien und Spanien am heutigen Dienstag um 21:00 Uhr. Wir zeigen euch, wie ihr das Spiel in Österreich im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Ganz ohne Drama geht es nicht. Vor dem emotionalen Showdown im EM-Halbfinale gegen Spanien mutierte Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini ungewollt zum "Torero". "Mancini rüstet die Azzurri für den Euro-Stierkampf", schrieb der Corriere dello Sport und färbte das Sakko, das Mancini wie die berühmten Matadoren in Händen hielt, in leuchtendes Rot. Der Pathos ist begründet, schließlich haben Europas wiedererstarkte Fußball-Großmächte einige Rechnungen miteinander offen.

Im Vorfeld des Krachers in der "Stierkampf-Arena" von Wembley am Dienstag (21.00 Uhr/ORF) wurde viel über die lange Rivalität beider Nationen gesprochen. Natürlich kam Italiens schmerzhafte 0:4-Pleite im EM-Finale 2012 wieder auf den Tisch, aber vor allem erinnerten sich die Spanier an den 9. Juli 1994. An den Tag, als Luis Enriques Nase und Spaniens Hoffnungen auf den WM-Titel zersplitterten.

Damals bekam Spaniens heutiger Coach im Viertelfinale von Mauro Tassotti im Luftzweikampf den Ellenbogen ins Gesicht gerammt, doch einen Elfmeter gab es nicht und die Italiener siegten 2:1. Spanische Medien schrieben daher von der persönlichen "Vendetta" des heutigen Nationaltrainers, nach der er in London trachte.

Enrique selbst nahm der Sache am Vorabend des Spiels die Dramatik. Was damals war, beschäftige ihn "gar nicht, das ist so lange her", sagte der 51-Jährige, "ein kleiner Teil Fußballgeschichte".

Italien gegen Spanien im Free-TV und Livestream sehen

Wie gewohnt könnt ihr das EM-Spiel im ORF im Free-TV verfolgen.

Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, der Ankick erfolgt um 21:00 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Thomas König. Kristina Inhof moderiert durch den Abend, die Analysen liefern Herbert Prohaska und Roman Mählich.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

© getty Mikel Oyarzabal erzielte den entscheidenden Elfmeter im Viertelfinale gegen die Schweiz.

Der EM-Schlager im Liveticker

Habt ihr keinen Zugang zu Livebildern, könnt ihr das Spiel wie gewohnt im SPOX-Liveticker verfolgen. Bitte hier entlang.

Italien vs. Spanien: Halbfinale bei der EM 2021 heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

EM 2021: K.o.-Runde - Der Weg in das Finale

Italien vs. Spanien: Halbfinale bei der EM 2021 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen