England vs. Dänemark: EM-Halbfinale heute live im TV und Livestream sehen

Im zweiten Halbfinale der Europameisterschaft wird heute um 21:00 Uhr zwischen England und Dänemark der Finalgegner von Italien ermittelt. Wir zeigen euch, wie ihr das Spiel in Österreich im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Highlights des Halbfinals zwischen Dänemark und England seht Ihr 60 Minuten nach Schlusspfiff auf DAZN. Holt Euch dazu jetzt einen kostenlosen Probemonat!

Seine Gedanken kreisen schon um das Endspiel am Sonntag, daraus macht Harry Kane kein Geheimnis. "Natürlich habe ich schon die Bilder vom Finale in meinem Kopf. Ich würde lügen, wenn ich etwas anderes behaupten würde. Es wäre ein Traum", sagte der Kapitän von Englands Fußball-Nationalmannschaft mit Blick auf das große Ziel bei dieser EM.

Doch vor der Kür steht zunächst die Pflicht an. Im Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr Uhr/ORF) geht es im Wohnzimmer Wembley gegen den Außenseiter Dänemark - und Englands Spieler wissen genau um die historische Bedeutung dieses Moments. "Was für eine Möglichkeit, was für eine Chance", sagte Kane der BBC: "Das wird eine einmalige Erfahrung für uns."

Im Moment des grenzenlosen Jubels kreisten die Gedanken von Kasper Hjulmand einmal mehr auch um Christian Eriksen - nicht nur um das EM-Halbfinale, nicht nur um das Highlight gegen England in Wembley. Hjulmand erinnerte sich vor allem an die dramatischen Minuten vor drei Wochen, die unglaublichen Reaktionen und die gesamte emotionale EM-Geschichte Dänemarks, die einem Happy End in diesen Tagen immer näher kommt.

Eriksen "hätte hier sein sollen. Ich denke noch immer jeden Tag an Christian", betonte der angefasste Hjulmand nach dem hart erkämpften 2:1 (2:0) gegen Tschechien, das die Dänen weiter von der ganz großen Sensation träumen lässt.

Die Mannschaft sei glücklich, dass der 29-Jährige den Zusammenbruch im ersten Turnierspiel überlebt habe, sagte Hjulmand nochmals: "Wir tragen ihn bei uns bis nach Wembley."

England gegen Dänemark im Free-TV und Livestream sehen

Wie gewohnt könnt ihr das EM-Spiel im ORF im Free-TV verfolgen.

Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, der Ankick erfolgt um 21:00 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Oliver Polzer. Rainer Pariasek moderiert durch den Abend, die Analysen liefern Herbert Prohaska und Helge Payer.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

© getty Die Engländer haben bei der EM noch kein Gegentor kassiert.

Dänemark vs. England - Halbfinale bei der EM 2021: Die Highlights bei DAZN

Eine Stunde nach Abpfiff stehen die Highlights des Spiels dann bei DAZN abrufbereit. Der Streamingdienst bietet neben EM-Highlights auch Spiele der Bundesliga und der Champions League in der kommenden Saison an.

Aber auch die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Darts, Tennis, Kampfsport, Wrestling und viele weitere Sportarten zählen zum Livestream-Angebot von DAZN.

Das Abonnement kostet nach Ablauf des Probemonats 14,99 Euro im Monat und 149,99 Euro im Jahr.

Der EM-Schlager im Liveticker

Habt ihr keinen Zugang zu Livebildern, könnt ihr das Spiel wie gewohnt im SPOX-Liveticker verfolgen. Bitte hier entlang.

Dänemark vs. England - Halbfinale bei der EM 2021: Voraussichtliche Aufstellungen

Dänemark: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen, Maehle - Höjbjerg, Delaney - Braithwaite, Dolberg, Poulsen

Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen, Maehle - Höjbjerg, Delaney - Braithwaite, Dolberg, Poulsen England: Pickford - Walker, Stones, H. Maguire - Trippier, Phillips, Rice, Shaw - Sancho, H. Kane, Sterling

EM 2021: Das Halbfinale im Überblick