Italien vs. England: Das EM-Finale in Österreich im Free-TV und Livestream sehen

Am Sonntag um 21:00 Uhr steigt das EM-Finale zwischen Italien und England. Wer sichert sich den Titel? Wir zeigen euch, wo ihr das Endspiel im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Fußball-Europa hat sein Traumfinale. Im Endspiel der Europameisterschaft 2020 trifft Italien am Sonntag auf England. Die Squadra Azzurra eliminierte im Halbfinale Spanien im Elfmeterschießen. England knackte Dänemark in der Verlängerung mit 2:1.

Ein klarer Top-Favorit ist nicht auszumachen. Beide Teams verfügen über enorme individuelle Qualität und spielten ein gutes Turnier. Während England im Jahr 2021 noch ungeschlagen ist, kann Italien auf eine Serie von absurden 33 Spielen ohne Niederlage zurückblicken.

Die vergangen beiden direkten Duelle zwischen Italien und England endeten 2018 und 2015 jeweils mit 1:1 - ein ausgeglichenes Spiel scheint vorprogrammiert.

England gegen Italien im Free-TV und Livestream sehen

Wie gewohnt könnt ihr das EM-Spiel im ORF im Free-TV verfolgen.

Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, der Ankick erfolgt um 21:00 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Oliver Polzer. Rainer Pariasek moderiert durch den Abend, die Analysen liefern Herbert Prohaska, Roman Mählich und Helge Payer.

Freilich könnt ihr das Spiel auch kostenlos in der ORF-TV-Thek im Livestream sehen. Bitte hier entlang.

Italien vs. England - Finale der EM 2021: Highlights bei DAZN

Auch nach dem Finale hat DAZN die besten Szenen der Partie in Form von Highlights auf der Plattform parat. Zum Angebot des Streamingdienstes gehören in der kommenden Saison unter anderem Spiele der Bundesliga oder Champions League dazu.

Doch auch zahlreiche andere Sportarten könnt Ihr bei DAZN im Livestream verfolgen. Darunter auch die US-Sportarten (NBA, NHL, NFL, MLB), Tennis, Handball, Darts, Radsport, Motorsport, Kampfsport uvm.

Das Abonnement kostet nun 14,99 Euro pro Monat und 149,99 Euro pro Jahr. Bevor Ihr jedoch zahlt, könnt Ihr DAZN einen Monat lang kostenlos testen.

Italien vs. England - Finale der EM 2021 im Liveticker

Neben der Übertragung im TV und Livestream wird Euch bei SPOX auch ein detaillierter Liveticker angeboten. Tore, Platzverweise, eine Verlängerung, Elfmeterschießen - bei uns verpasst Ihr nichts.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Southgate bittet: Buht die Hymne nicht aus

Southgate hat die englischen Fußball-Fans aufgefordert, die italienische Nationalhymne vor dem Finale der EM nicht auszubuhen. "Wir sollten respektvoll sein. Wir können sie während des Spiels mit den Gesängen einschüchtern, aber die Hymne ist etwas anderes", sagte Southgate während seines Pressestatements am Samstagabend.

Vor dem Halbfinale gegen Dänemark (2:1 n.V.) am Mittwoch hatte es während der gegnerischen Hymne im Londoner Wembleystadion laute Buhrufe gegeben. "Die Spieler brauchen die Unterstützung der Fans, die Atmosphäre ist fantastisch", sagte Southgate. Es müsse jedoch fair bleiben.

Die englischen Fans werden am Sonntag deutlich in der Überzahl sein. In Wembley werden 7000 italienische Anhängerinnen und Anhänger erwartet.

EM 2021: Der Weg ins Finale der beiden Mannschaften