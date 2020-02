Dritter Doppelpack en suite! Philipp Hosiners Erfolgslauf geht weiter

Philipp Hosiners Erfolgslauf beim Chemnitzer FC geht weiter: Der Österreicher erzielte in der 3. Liga den dritten Doppelpack in Folge.

Insgesamt traf der 30-Jährige in seinen letzten fünf Ligaspielen en suite und rückte damit bis auf einen Treffer an Viktoria-Köln-Stürmer Albert Bunjaku heran, der mit 14 Toren an der Spitze der Torschützenliste liegt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dennoch liegt der Chemnitzer FC auf dem 17. Tabellenplatz, der aktuell zum Abstieg führen würde.

Hosiner wechselte im Sommer ablösefrei von Sturm Graz nach Chemnitz. Für die Steirer erzielte Hosiner in 23 Partien lediglich vier Tore.

Hosiner wäre im Sommer ablösefrei zu haben.