Bayern München - Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal-Halbfinale im Free-TV & Livestream sehen

Am Mittwoch um 20:45 Uhr empfängt der FC Bayern München im DFB-Pokal-Halbfinale in der Allianz Arena Eintracht Frankfurt. SPOX erklärt Euch, wie Ihr den Kracher in Österreich im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Die Favoritenrolle ist dabei klar verteilt. Von den letzten zehn Aufeinandertreffen konnte die Eintracht lediglich zwei Duelle gewinnen.

Auch in der Liga sind die Bayern klar im Form-Vorteil, die letzten neun Ligaspiele konnten komfortabel gewonnen werden.

Anders gestaltet sich die Situation bei der Eintracht, die am Samstag gegen Mainz 05 eine empfindliche 0:2-Heimniederlage einstecken musste.

DFB-Pokal im Liveticker: FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt

Als Alternative für all jene, die das DFB-Pokal-Topspiel nicht live sehen können, gibt es einen ausführlichen SPOX-Liveticker.

Datum Heim Gast Ankick, Uhrzeit Stadion 10.06.2020 FC Bayern München Eintracht Frankfurt 20:45 Uhr Allianz Arena

FC Bayern - Eintracht Frankfurt: Livestream und TV-Übertragung

In Österreich ist das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt live im Free-TV auf Servus TV zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 20:15 Uhr, um 20:45 Uhr beginnt die erste Halbzeit.

Servus TV bietet zudem auch einen Livestream an - diesen findet ihr hier.

In Deutschland hält die ARD die Rechte an der TV-Übertragung.

FC Bayern: Der Weg ins Halbfinale

Spieltag Datum Gegner Ergebnis 1.Runde Mo. 12.08.2019 1:3 2.Runde Di. 29.10.2019 1:2 Achtelfinale Mi. 05.02.2020 4:3 Viertelfinale Di. 03.03.2020 0:1 Halbfinale Mi. 10.06.2020 -:-

Eintracht Frankfurt: Der Weg ins Halbfinale