DFB-Pokal im Free-TV: Schalke 04 - FC Bayern München gratis im TV & Livestream sehen

Im Viertelfinale des DFB-Pokals kreuzen am Dienstag um 20:45 Uhr die beiden Traditionsvereine Schalke 04 und der FC Bayern München die Klingen (hier im Liveticker). SPOX verrät euch, wo es das Spitzenspiel der Viertelfinal-Begegnungen im TV, Liveticker und Livestream zu sehen gibt.

Vor dem Pokal-Duell zwischen Schalke und Bayern sind die Kräfteverhältnisse ganz klar: Von den letzten zehn Aufeinandertreffen beider Mannschaften siegte der FC Bayern neunmal (!), die Schalker durften sich im Februar 2017 einmal über ein Unentschieden freuen.

TV-Übertragung & Livestream zur Partie Schalke 04 vs. FC Bayern

Das Topspiel zwischen Schalke und dem FC Bayern gibt es auf ServusTV live im Free-TV. Auf der Homepage des privaten TV-Senders findet sich gleichzeitig auch ein Livestream, den man per Laptop, PC oder Tablet genießen kann.

Die Übertragung beginnt um 20:45 Uhr, kommentiert wird die Partie von Christian Nehiba. Julia Kienast berichtet aus dem Ruhrpott, Christian Brugger leitet die Moderation.

Schalke - Bayern im Liveticker

Sollte keine Möglichkeit bestehen, den Pokal-Fight direkt anzusehen, dann bietet der sich stets aktualisierende SPOX-Liveticker eine perfekte Alternative, um am Laufenden gehalten zu werden.

Schalke 04 gegen Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schalke muss mit Kabak, Mascarell, Serdar und Caligiuri mehrere Stammspieler ersetzen. Bei den Bayern fehlen neben Lewandowski außerdem die Langzeitverletzten Martinez, Süle und Perisic.

Schalke 04: Nübel - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie - Schöpf, Matondo - Harit - Raman, Burgstaller

Nübel - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie - Schöpf, Matondo - Harit - Raman, Burgstaller Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - T. Müller, Thiago - Gnabry, Coutinho - Zirkzee

DFB-Pokal: Die Termine bis zum Finale

Nach den Viertelfinal-Spielen geht es am 21. und 22. April mit dem Halbfinale weiter. Am 23. Mai steht das Finale in Berlin auf dem Programm. Dort findet das Endspiel seit 1985 Jahr für Jahr statt.