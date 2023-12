In der Champions League empfängt am heutigen Abend RB Salzburg Benfica Lissabon zum Duell. Wo Ihr die Begegnung in der Gruppe D live im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Dienstag, den 12. Dezember, duellieren sich in der der Champions-League-Gruppe D RB Salzburg und Benfica Lissabon. Die Partie wird um 21.00 Uhr in der Red Bull Arena in Wals bei Salzburg angestoßen.

RB Salzburg und Benfica Lissabon können das Achtelfinale der Königsklasse nicht mehr erreichen. Real Sociedad und Inter Mailand sind schon vor dem letzten Spieltag in der Gruppe D enteilt und können von den Plätzen eins und zwei nicht mehr verdrängt werden.

Die Salzburger und Benfica Lissabon kämpfen jedoch noch um den dritten Platz in der Gruppe und damit um den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League. Die Portugiesen können den dritten Platz in der Gruppe D nur noch durch einen Erfolg über Salzburg mit zwei oder mehr Toren Differenz erreichen.

RB Salzburg vs. Benfica Lissabon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

DAZN zeigt das Duell zwischen RB Salzburg und Benfica Lissabon heute live im TV und Livestream. Im Livestream seht Ihr das Champions-League-Spiel am Abend ab 21.00 Uhr live und vollumfänglich. Manuel Angstenberger ist für den Pay-TV-Sender als Kommentator zuständig. Auf DAZN 2 könnt Ihr die Begegnung alternativ in der Konferenz verfolgen.

Mit einem DAZN-Unlimited-Abo seht Ihr heute die Partie RB Salzburg und Benfica Lissabon live und in voller Länge. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Abos findet Ihr hier. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.

In Österreich zeigt zudem Sky das Champions-League-Duell live und in voller Länge im TV und Livestream. Zum einem könnt Ihr die Begegnung ab 20.50 Uhr auf Sky Sport Austria 2 (HD) erleben. Auf Sky Sport Austria 1 (HD) überträgt der Pay-TV-Sender das Spiel in der Konferenz. Als Sky-Kunden seht Ihr die Partie zudem in der Sky-Go-App und auf Sky X.

© getty In der Champions League begegnen sich heute RB Salzburg und Benfica Lissabon.

RB Salzburg vs. Benfica Lissabon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX begleitet das gesamte Duell zwischen RB Salzburg und Benfica Lissabon für Euch im Liveticker. Hier verpasst Ihr keine Sekunde des Champions-League-Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Champions League, 6. Spieltag: Die Gruppe D im Überblick