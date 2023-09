Benfica Lissabon vs. RB Salzburg heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Red Bull Salzburg ist heute zum Auftakt in der Champions League gegen Portugals Meister Benfica Lissabon zu Gast. Wie Ihr das Gruppenspiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Tag zwei des ersten Vorrundenspieltags der Champions League! Am heutigen Mittwoch, den 20. September, stehen sich in der Gruppe D Benfica Lissabon und Red Bull Salzburg gegenüber - der portugiesische Meister trifft also auf den österreichischen. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr im Lissaboner Estadio da Luz.

Salzburgs Generalprobe am vergangenen Samstag glückte nicht wirklich. Gegen den SK Sturm Graz trennte man sich mit einem 2:2-Unentschieden. Die Tabellenführung konnte dadurch jedoch verteidigt werden, in der Liga ist man weiterhin ungeschlagen. Benfica hingegen setzte sich mit 2:1 gegen Vizela durch. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Porto beträgt nur einen Zähler.

Benfica Lissabon vs. RB Salzburg heute live, Übertragung: Champions League im TV und Livestream

Wer bei Benfica gegen Salzburg live mit dabei sein möchte, hat die Wahl zwischen ServusTV und Sky. Die beiden Anbieter sind es, die Übertragungsrechte am Match besitzen. Allerdings unterscheiden sie sich in der Art des Zugangs. ServusTV bietet die Königsklasse heute nämlich im Free-TV und im kostenpflichtigen Livestream an, Sky dagegen ist kostenpflichtig.

ServusTV startet um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, Sky geht um 20 Uhr auf Sendung. Das Einzelspiel wird bei Sky Sport Austria 2 (HD) gezeigt, während bei Sky Sport Austria 1 (HD) die Mittwochskonferenz läuft. Anders als der Livestream bei ServusTV On, der kostenlos ist, muss für den Sky-Livestream bezahlt werden.

Benfica Lissabon vs. RB Salzburg heute live, Übertragung: Champions League im Liveticker

Wer aber weiterhin keine Möglichkeit hat, das Champions-League-Spiel live bei ServusTV oder Sky zu schauen, kann als Alternative im Liveticker von SPOX mitlesen. Damit verpasst Ihr ebenfalls keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker Benfica Lissabon vs. RB Salzburg.

Benfica Lissabon vs. RB Salzburg heute live, Übertragung: Champions League im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Benfica Lissabon vs. RB Salzburg

Benfica Lissabon vs. RB Salzburg Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Spieltag: 1

Spieltag: 1

26. Februar 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Estadio da Luz (Lissabon)

Estadio da Luz (Lissabon) TV: ServusTV, Sky

Livestream: ServusTV On, Sky

Liveticker: SPOX

Champions League: Die heutigen Gruppenspiele im Überblick