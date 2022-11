RB Salzburg kämpft am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase im direkten Duell mit Italien-Meister AC Milan um das Achtelfinale. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

Welcher zweite Klub zieht in Gruppe E in das Achtelfinale der Champions League ein? Um den zweiten Platz streiten sich Serie-A-Teilnehmer AC Mailand und RB Salzburg. Das Kräftemessen gibt es hier im Liveticker zu verfolgen.

AC Milan vs. RB Salzburg: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Theoretisch könnte RB auch noch den dritten Rang an Dinamo Zagreb verlieren. Die Kroaten liegen aktuell bei vier Zählern. Anstoß bei Milan gegen Salzburg im San Siro ist um 21 Uhr.

Vor Beginn: 14 von 16 Tickets zur Teilnahme am Achtelfinale der Champions League sind bereits vergeben. Wer sichert sich die letzten beiden? Unter anderem wird in der Gruppe E gekämpft. Dort ist der FC Chelsea bereits sicher weiter, dahinter streiten sich aber noch Italiens Meister AC Milan und RB Salzburg um Platz zwei. Die Rossoneri stehen bei sieben Punkten, die Salzburger bei sechs.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Milan-Legendenelf seit 2000: Anderes Wort für Schlitzohr? Genau! © getty 1/19 Die Associazione Calcio Milan gehört seit ihrer Gründung 1899 zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt und holte seit 2000 zweimal die Champions League. SPOX hat Euch die Legendenelf der Rossoneri zusammengestellt. © getty 2/19 TOR - DIDA: Spielte von 2000 bis 2010 in Mailand und wurde zu einem der besten Torhüter der letzten Jahrzehnte. Der Brasilianer ließ seine Karriere in der Heimat ausklingen und ist mittlerweile als Torwart-Trainer bei Milan aktiv. © getty 3/19 ABWEHR - MAREK JANKULOVSKI: Wechselte 2005 für 8,5 Millionen Euro von Udinese zu Milan und glänzte auf der linken Außenbahn durch Schnelligkeit, exzellente Technik und seinen furchteinflößenden Weitschuss. © getty 4/19 PAOLO MALDINI: Der Rekordspieler und wohl legendärste Milan-Spieler der Geschichte. Lief 901-mal im Dress der Rossoneri auf und gewann fünf Champions-League-Titel. Seine Trikotnummer 3 wird bei Milan nicht mehr vergeben. © getty 5/19 ALESSANDRO NESTA: Einer der gefürchtetsten Innenverteidiger seiner Zeit – kochte seine Gegenspieler durch überragendes Stellungsspiel und Robustheit ab und wurde zweimal zurecht in die FIFA World XI gewählt. 6/19 CAFU: War in seinen fünf Jahren bei Milan seit 2003 nicht von der rechten Verteidigerseite wegzudenken. Kam 166-mal zum Einsatz, hatte aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. © getty 7/19 MITTELFELD – GENNARO GATTUSO: Der wohl gefährlichste und aggressivste Mittelfeldspieler seiner Zeit lief von 1999 bis 2012 für Milan auf und wurde zum absoluten Publikumsliebling. Gattuso trainiert mittlerweile die Fiorentina. © getty 8/19 ANDREA PIRLO: Wagte 2001 den Wechsel von Inter zu Milan und dirigierte fortan über 10 Jahre lang das Spiel der Rossoneri. Wurde zweimal Champions-League-Sieger und 2004 in die FIFA 100 aufgenommen. © getty 9/19 CLARENCE SEEDORF: Der Niederländer galt als einer der besten Spielmacher der 2000er. Kam 2002 über Real und Inter zum AC und wurde für seine Spielübersicht gefürchtet. Er kehrte 2014 als Trainer zurück, blieb aber nur ein halbes Jahr. © getty 10/19 KAKA: Der Brasilianer hob Milan von 2003 bis 2009 auf ein Weltklasselevel und wurde 2007 zum Weltfußballer des Jahres gekürt. In 307 Einsätzen schoss der Spielmacher 104 Tore und gab 85 Vorlagen. © getty 11/19 ANGRIFF - Andrij Shevchenko: "Sheva" schoss sich mit 175 Toren in die Herzen der Mailänder, 2004 Europas Fußballer des Jahres und war erklärter Lieblingsspieler von Milan-Eigentümer Berlusconi. Tritt als Nationaltrainer bei der EM mit der Ukraine an. © getty 12/19 FILIPPO INZAGHI: Das Spiel des Italieners war nicht durch Laufbereitschaft, sondern vielmehr durch gutes Stellungsspiel geprägt. An der Seite von Shevchenko schoss er bis 2012 satte 126 Tore und kehrte später als Trainer nach Mailand zurück. © getty 13/19 TRAINER - CARLO ANCELOTTI: Stand nach seinem Karriereende von 2001 bis 2009 an der Seitenlinie seines Herzensvereins und holte zweimal die Champions League. Heute trainiert Ancelotti zum zweiten Mal Real Madrid. © SPOX 14/19 Und so sieht die Legendenelf in der Formation 4-4-2 aus! © getty 15/19 HONORABLE MENTIONS – ALLESANDRO COSTACURTA: 20 Jahre lang spielte der Innenverteidiger beim AC Mailand und wurde zum zweitältesten Spieler der Champions-League-Historie. 2007 beendete er mit 41 Jahren seine aktive Karriere. © getty 16/19 MASSIMO AMBROSINI: War nach dem Karriereende von Paolo Maldini Kapitän der Rossoneri und etablierte sich im zentralen Mittelfeld als Defensivanker vor der Abwehr. 2014 beendete er seine Karriere beim AC Florenz. © getty 17/19 ALEXANDRE PATO: Der Brasilianer wechselte 2007 für die U17-Spieler-Rekordsumme von 22 Millionen Euro zu Milan. Er lief aufgrund von Verletzungen den Erwartungen hinterher, bleibt jedoch für sein legendäres 24-Sekunden-Tor gegen Barcelona in Erinnerung. © getty 18/19 GIANLUIGI DONNARUMMA: 2015 debütierte er acht Tage nach seinem 16. Geburtstag im Tor der Mailänder und war auf Jahre die Nr. 1. Er brachte nach Didas Wechsel die Sicherheit ins Tor zurück. Wurde 2021 Europameister und wechselte anschließend zu PSG. © getty 19/19 MASSIMILIANO ALLEGRI: Er war nach Ancelotti der erste Trainer, der länger als zwei Jahre im Amt blieb und gewann 2011 die italienische Meisterschaft, den letzten großen Titel der Italiener. 2014 wechselte er zu Juve und feierte dort zahlreiche Erfolge.

AC Milan vs. RB Salzburg: Champions League heute live im TV und Livestream

In Österreich gibt es heute mehrere Möglichkeiten, um sich Milan gegen Salzburg live im TV und Livestream anzuschauen. Sky und DAZN gehen einerseits wie immer auf Sendung, zudem gibt es dann auch noch eine Übertragung im Free-TV.

ServusTV zeigt die 90 Minuten ebenfalls, bietet hierzu dann auch online einen Livestream an. Bei Sky benötigt man hierfür die Plattformen Sky Go oder WOW, um beispielsweise von unterwegs auch per Stream nichts zu verpassen.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E