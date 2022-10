Salzburg-Trainer Matthias Jaissle: "Aufstieg? Es ist eine brutale Gruppe"

Red Bull Salzburg holt am Dienstag gegen Dinamo Zagreb ein 1:1-Unentschieden. Die Gruppe E rückt auf drei Punkte zusammen.

Dinamo Zagreb und der FC Salzburg trennten sich am 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase mit einem 1:1-Unentschieden. Salzburg ging in der 12. Minute durch Nicolas Seiwald in Führung, anschließend übernahm Dinamo das Kommando und kam folgerichtig knapp vor der Pause durch Robert Ljubicic zum Ausgleich. Er ist damit der erste Österreicher, der in einem Champions-League-Spiel gegen eine Mannschaft aus Österreich traf.

Nach dem Seitenwechsel dominierte zunächst weiterhin Dinamo, aber irgendwann ging dem kroatischen Meister dann die Kraft aus. So hatte danach Salzburg eine richtig gute Phase mit unter anderem einem Lattenschuss von Luka Sucic. Auf der Gegenseite hätte aber auch Dinamo spät noch den Siegestreffer erzielen können, Joker Bockaj scheiterte mit seinem Freistoß allerdings ebenfalls an der Latte.

Jaissle: "Unentschieden geht in Ordnung"

„Wenn man das komplette Spiel betrachtet, geht das Unentschieden in Ordnung. Speziell in der letzten halben Stunde waren wir aber nochmals richtig am Drücker, da hätte ich mir gewünscht, dass wir das 2:1 schießen“, analysiert Salzburg-Trainer Matthias Jaissle bei Sky die Partie. „Wir haben das direkte Duell mit Zagreb gewonnen und daraus das nötige Selbstvertrauen für die letzten zwei Aufgaben gewonnen.“

Durch das Remis hat Dinamo nun vier Punkte auf dem Konto und liegt auf Rang drei der Tabelle. Die Salzburger haben sechs Zähler und sind Tabellenzweiter in Gruppe E. Auf Platz eins rangiert Chelsea, der AC Milan liegt auf dem letzten Tabellenplatz.

„Es ist eine brutale Gruppe, es bleibt bis zum Ende ein harter Fight. Wir wollen international überwintern. Durch das gewonnene direkte Duell gegen Zagreb stehen die Zeichen jetzt ganz ordentlich dafür, aber noch ist nichts entschieden“, so Jaissle. „Unsere Tabellensituation ist stark und darauf sind wir auch stolz. Wir sind immer noch ungeschlagen.“

Weiter geht es in der Champions League für Dinamo Zagreb am 25. Oktober mit dem Heimspiel ab 21 Uhr gegen den AC Mailand. Auf Salzburg wartet am selben Tag bereits ab 18:45 Uhr das Heimspiel gegen Tabellenführer Chelsea.

Die Tabelle der Gruppe E

# Verein +/- Pkt. 1 FC Chelsea 4 4 7 2 RB Salzburg 4 1 6 3 Dinamo Zagreb 4 -2 4 4 AC Mailand 4 -3 4