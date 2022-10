RB Salzburg vs. Chelsea, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Red Bull Salzburg trifft heute zum zweiten Mal im Rahmen der Champions-League-Gruppenphase auf den FC Chelsea. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Dienstag, den 25. Oktober, wird in der Champions League wieder Fußball gespielt. Ganze acht Partien finden im Rahmen der fünften Spielrunde in der Gruppenphase statt. Eine davon ist die zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Chelsea - der österreichische Serienmeister bestreitet sein erstes Spiel nach dem Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz.

Als Schiedsrichter kommt heute der Schweizer Sandro Schärer zum Einsatz, er pfeift die Begegnung in der Salzburger Red Bull Arena pünktlich um 18.45 Uhr an.

Die Gruppe E, in der sich die beiden heutigen Kontrahenten befinden, ist recht ausgeglichen. Die Londoner führen die Tabelle nach vier Spielen an, der Vorsprung auf den Zweiten aus Salzburg beträgt jedoch nur einen Punkt. Auch AC Milan und Dinamo Zagreb (beide 4 Punkte) haben noch Chancen auf ein Weiterkommen.

In der Hinrunde trennten sich Salzburg und Chelsea mit einem 1:1-Unentschieden.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe E

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Chelsea FC 4 2 1 1 6:2 4 7 2 RB Salzburg 4 1 3 0 4:3 1 6 3 AC Mailand 4 1 1 2 4:7 -3 4 4 Dinamo Zagreb 4 1 1 2 3:5 -2 4

© getty In der Hinrunde trennten sich Red Bull Salzburg und Chelsea mit einem 1:1-Unentschieden.

RB Salzburg vs. Chelsea, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Ihr wollt das Champions-League-Spiel zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Chelsea live und in voller Länge verfolgen? Dann ist Sky der richtige Anbieter in Österreich. Der Sender, den Ihr diesbezüglich aufrufen müsst, heißt Sky Sport Austria 2 (HD). Dort wird um 18.35 Uhr das Einzelspiel mit Kommentator Martin Konrad übertragen. Parallel dazu ist auf Sky Sport Austria 1 (HD) die Dienstagskonferenz zu sehen. Im Laufe des Abends werden darin die wichtigsten Szenen aller acht Partien gezeigt. Für die Konferenz wird Constanze Weiss als Moderatorin eingesetzt, Ex-ÖFB-Nationalspieler Marc Janko und Didi Hamann schlüpfen in die Rolle der Experten.

Auch im Livestream bei Sky X sind das Einzelspiel und die Konferenz zu sehen. Neben Salzburg vs. Chelsea bietet der Pay-TV-Sender auch die anderen sieben Einzelspiele im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream an.

RB Salzburg vs. Chelsea, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Die, die jedoch nichts zahlen wollen oder können, müssen es auch nicht unbedingt, um live mit dabei zu sein, wenn sich Salzburg und Chelsea ein zweites Mal gegenüberstehen. Denn: SPOX bietet das Spiel im Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Salzburg und Chelsea.

Hier geht es zum Liveticker des Dienstagskonferenz.

Mateschitz-Reaktionen: "Werde mich immer ans letzte Treffen erinnern" © getty 1/18 Dietrich Mateschitz ist am Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Der Red-Bull-Gründer investierte viel Geld in den Sport (u.a. Red Bull Racing, RB Leipzig und Red Bull Salzburg). SPOX hat die Reaktionen aus der Sportwelt gesammelt. © getty 2/18 Christian Horner (Formel-1-Teamchef von Red Bull Racing): "Was er erreicht hat und was er für so viele Menschen auf der ganzen Welt in verschiedenen Sportarten getan hat, ist unübertroffen." © getty 3/18 Helmut Marko (Motorsportberater Red Bull): "Wir wussten über seinen schweren gesundheitlichen Zustand. Aber trotzdem, nachdem es jetzt eingetreten ist, ist es für uns alle unfassbar, dass so eine große Persönlichkeit jetzt doch so früh abtreten musste." © getty 4/18 Stefano Domenicali (Formel-1-Präsident): "Er war ein unglaublich visionärer Unternehmer und ein Mann, der dazu beigetragen hat, unseren Sport zu verändern, und der die Marke Red Bull geschaffen hat, die auf der ganzen Welt bekannt ist." © getty 5/18 Sebastian Vettel (viermal Weltmeister mit Red Bull): "Ich habe sehr, sehr schöne und gute Erinnerungen. Generell die Beziehung - ich war ja damals noch sehr, sehr jung - war von ihm immer auf Augenhöhe und ... © getty 6/18 ... von ihm immer mit viel Respekt behandelt zu werden habe ich schätzen gelernt. (...) Jetzt ist es ein großer Schock für alle, die ihn auf diesem Weg begleitet haben." © getty 7/18 Max Verstappen (zweimaliger Weltmeister mit Red Bull): "Ich werde mich immer an das letzte Treffen mit ihm erinnern, es war sehr speziell und das ist es jetzt noch mehr. (...) Ohne ihn würde ich nicht da sitzen, es ist ein unglaublich harter Tag." © getty 8/18 Sergio Pérez (Red Bull): "Das ist ein trauriger Tag für die Red-Bull-Familie. (...) Das ganze Team wird für ihn und seine Familie fahren und ich hoffe wirklich auf das Resultat, dass er von uns gerne gesehen hätte." © getty 9/18 Charles Leclerc (Ferrari-Pilot): "Es ist unglaublich traurig. Egal was er in seiner Karriere gemacht hat, er war ein toller Mensch und es ist ein großer Verlust für den Motorsport." © getty 10/18 Toto Wolff (Mercedes-Teamchef): "Er war der beeindruckendste Unternehmer, den wir in Österreich je hatten, wenn nicht weltweit. Was er für den Sport gemacht hat und wie viel er dem Sport gegeben hat, hat es davor nicht gegeben." © imago images 11/18 Heiko Wasser (F1-Kommentator via Twitter): "Es gibt nur wenige Menschen in der Formel 1 wie Didi Mateschitz. Visionär, Verrückter, Unternehmer und vor allem MENSCH. Danke, dass ich Sie kennenlernen dufte." © getty 12/18 Carlos Sainz (Ferrari-Pilot via Twitter): "Pole für morgen! Aber ich kann mich heute nicht richtig freuen, nachdem ich vom Tod von Dietrich Mateschitz erfahren habe. Mein tiefes Beileid an seine Familie und Freunde und an die gesamte Red-Bull-Familie." © imago images 13/18 RB Leipzig (Fußballkub): "Bei aller Trauer möchten wir auch unsere große Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, was Mateschitz für uns als Klub ermöglicht hat. (...) Wir sehen es als Verantwortung an, seine Vision in seinem Sinne weiterzuführen." © imago images 14/18 RB Salzburg (Fußballklub): Der österreichische Serienmeister wählte ähnliche Worte wie RB Leipzig. "Wir werden einen leidenschaftlichen Unterstützer vermissen, sein Geist und seine Leidenschaft für Sport wird unseren Klub aber immer begleiten." © imago images 15/18 Rapid Wien (Fußballklub): "Herr Mateschitz war unbestritten einer der erfolgreichsten und innovativsten Unternehmer in der Geschichte unserer Zweiten Republik und auch wenn wir andere Ansätze in Bezug auf den Betrieb eines Fußballklubs verfolgen, ... © imago images 16/18 ... waren und sind die Erfolge des FC Red Bull Salzburg - vor allem auch auf internationaler Bühne - für den gesamten Fußball in unserem Land sowie den Blick auf unsere Klubs und Spieler aus dem Ausland von sehr hoher Bedeutung." © getty 17/18 Lindsey Vonn (Ex-Skirennläuferin): "Das ist so traurig zu hören. Ich habe Didi gekannt und bin seit fast 20 Jahren Teil der Red-Bull-Familie. Meine tiefstes Beileid an Mark, Marion und seine ganze Familie." © getty 18/18 Benjamin Raich (Ex-Skirennläufer) "Er war sehr zurückhaltend, aber auch am Punkt in seinen Aussagen. Ein großer Unterstützer vom Sport. Er hat den Sport zu nutzen gewusst, er ist selbst groß geworden, hat aber auch den Sport groß gemacht."

RB Salzburg vs. Chelsea, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: RB Salzburg vs. FC Chelsea

RB Salzburg vs. FC Chelsea Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 5

5 Datum: 25. Oktober 2022

25. Oktober 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Red Bull Arena, Wals bei Salzburg

Red Bull Arena, Wals bei Salzburg TV: Sky Sport Austria

Livestream: Sky X

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Spiele des 5. Spieltags