Dynamo Kiew - SK Sturm: Die Champions-League-Qualifikation im TV & Livestream sehen

Am Mittwoch um 20:00 Uhr trifft der SK Sturm in Polen in der Champions-League-Qualifikation auf Dynamo Kiew. Wie ihr das Hinspiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Leicht wird für den SK Sturm die Aufgabe im Hinspiel im polnischen Łódź am Mittwoch um 20:00 Uhr gegen den vom Krieg gebeutelten Traditionsverein tendenziell nicht. Die Ukrainer, die beinahe nur mehr mit heimischen Akteuren agieren, setzten sich unter widrigen Bedingungen gegen Fenerbahce in der Vorrunde in Istanbul in der Verlängerung nach einem 0:0 im Hinspiel im Rückspiel mit 2:1 knapp durch.

In Graz weiß man ob der schwierigen Aufgabe Bescheid. Dass es schließlich Dynamo und nicht die Türken wurden, sorgt dennoch für Erleichterung, wie Sportchef Andreas Schicker bei Sky festhält: " Sie haben technisch super ausgebildete Spieler und das wird richtig schwer. Kiew ist klar über uns zu stellen. Wir brauchen zwei richtig gute Tage."

Trainer Christian Ilzer weiß: "Wir müssen uns körperlich und im Kopf regenerieren, dass wir unser volles Potenzial abrufen können. Wenn wir unser volles Potenzial abrufen, dann sind wir in der Champions League-Quali ein Gegner, der diese Hürde packen kann. Es muss alles passen, um solche Mannschaften zu schlagen."

Dynamo Kiew gegen Sturm Graz: TV-Übertragung und Livestream

Das Duell zwischen Sturm und Dynamo ist im Free-TV zu sehen. Der ORF überträgt ab 19:55 Uhr. Oliver Polzer kommentiert das Spiel, Christian Diendorfer leitet die Moderation und die Analysen liefern Herbert Prohaska und Roman Mählich. In der TV-Thek ist die Partie auch im Livestream verfügbar.

Bei Aufstieg droht Benfica Lissabon

Sollten sich die Grazer in der Paarung gegen die Ukrainer durchsetzen, wartet der Sieger aus dem Duell Benfica Lissabon (POR) gegen FC Midtjylland (DEN).

Das Playoff ist das große Ziel für die Grazer, wie Sportchef Andreas Schicker verrät: "Wir wollen schon die Champions-League-Hymne wieder in Graz hören, was ja schon im Playoff der Fall wäre. Wir haben die Europa-League-Gruppenphase als Anker. Aber wenn wir die Möglichkeit auf die Champions League haben, wollen wir natürlich auch alles versuchen."

Die Spieltermine sind für 16./17. (Hinspiel) bzw. 23./24. August (Rückspiel) angesetzt. Sturm startet mit der Heimpartie ins Playoff.

Holt Sturm Graz Millionen-Talent Emanuel Emegha?

Sturm Graz könnte demnächst auf dem Transfermarkt zuschlagen. Stürmer Emanuel Emegha von Royal Antwerpen soll vor einem Wechsel nach Graz stehen. Emegha soll fix gekauft werden.

Nützt Sturm Graz die Einnahmen der letzten Jahre weiterhin klug? Laut belgischen Medienberichten steht der österreichische Vizemeister vor einer Verpflichtung von Emanuel Emegha.

Der niederländische U19-Teamspieler (7 Spiele, 5 Tore) steht bei Royal Antwerpen in Belgien unter Vertrag.

Erst im Jänner 2022 wechselte der 19-jährige 195-Zentimeter-Angreifer für 1,5 Millionen Euro von Sparta Rotterdam nach Antwerpen. Dort konnte er sich aber nicht durchsetzen und absolvierte lediglich 22 Minuten. Für Sparta traf Emegha in der Eredivisie zweimal.