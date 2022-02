Red Bull Salzburg vs. FC Bayern: Champions League heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch empfängt Red Bull Salzburg im Champions-League-Achtelfinale um 21:00 Uhr den FC Bayern. Wir erklären Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem 3:1-Heimsieg gegen den LASK im ÖFB-Cup-Viertelfinale und dem 2:1-Auswärtssieg beim SK Rapid in der Liga geht Red Bull Salzburg mit viel Selbstvertrauen ins Champions-League-Duell mit dem FC Bayern.

Auf die Frage, ob der FCB der Favorit sei, antwortete etwa Karim Adeyemi bei Sky: "In unseren Augen nicht." Er ließ eine Kampfansage für das erste Spiel am Mittwoch folgen: "Wir spielen, um zu gewinnen. Wir spielen nicht, um unentschieden zu spielen. Natürlich wollen wir das erste Spiel da gewinnen", erklärte er.

In eine ähnliche Kerbe schlug Sturm-Partner Noah Okafor nach dem Sieg in Hütteldorf. "Es war eine lange Vorbereitung und wir haben uns gut vorbereitet. Letzte Woche ein Sieg und heute ein Sieg gegen Rapid - Wir sind ‚ready' für das Spiel am Mittwoch", so der Schweizer.

FC Bayern: Achtelfinale der Champions League gegen Red Bull Salzburg im Überblick

Datum Anpfiff Heim Gast Mittwoch, 16. Februar 21 Uhr RB Salzburg Bayern München Dienstag, 8. März 21 Uhr Bayern München RB Salzburg

Red Bull Salzburg vs. FC Bayern: Champions League heute live im Free-TV und Livestream

Das Achtelfinal-Duell zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Bayern wird am Mittwoch in Österreich gleich von drei Anbietern übertragen.

So könnt ihr etwa das Hinspiel am 16. Februar live bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst zeigt nämlich alle Achtelfinalspiele die an einem Mittwoch stattfinden. Sehen könnt Ihr das Spiel auch in einer Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Inter Mailand und dem FC Liverpool.

DAZN verlangt seit dem 1. Februar von Neukunden für ein jederzeit kündbares Monatsabo 29,99 Euro und für ein Jahresabo 274,99 Euro.

Für Fußball-Fans lohnt sich ein Abo des Streamingdienstes in den kommenden Wochen und Monaten auf alle Fälle. Neben dem Großteil der Spiele in der weiteren CL-Saison, zeigt DAZN auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie reihenweise Spiele aus den europäischen Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

Zudem zeigt ServusTV die Partie in Österreich am Mittwoch im freien Fernsehen, im Stream & in allen Apps. ServusTV meldet sich um 20:15 mit Moderator Christian Nehiba, den Experten Steffen Freund und Jan-Aage Fjörtoft aus der Salzburg Arena. Michael Wanits kommentiert das historische Spiel zusammen mit Florian Klein. Als Reporterin wird Julia Kienast die Stimmen der Spieler einfangen. Im Anschluss gibt es alle Highlights der UEFA Champions League.

Zudem ist man auch bei Sky Sport Austria 2 dabei - dort kommentiert Martin Konrad die Partie.

Red Bull Salzburg gegen den FC Bayern: Die letzten zwei Duelle

Bereits im Jahr 2020 standen sich Salzburg und die Bayern gegenüber. Die Münchner siegten in zwei spektakulären Duellen mit 3:1 und 6:2.

Wettbewerb Spieltag Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Champions League Gruppenphase Mi. 25.11.2020 FC Bayern RB Salzburg 3:1 Champions League Gruppenphase Di. 03.11.2020 RB Salzburg FC Bayern 2:6

Champions League: Die Achtelfinal-Partien im Überblick

Team 1 Team 2 Benfica Lissabon Real Madrid FC Villarreal Manchester City Atletico Madrid FC Bayern München FC Salzburg FC Liverpool Inter Mailand Ajax Amsterdam Sporting Lissabon Juventus Turin FC Chelsea OSC Lille Paris Saint-Germain Manchester United

