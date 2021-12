Red Bull Salzburg bekommt es im Achtelfinale der Champions League mit dem FC Bayern zu tun

Die Auslosung für das Champions League Achtelfinale musste am Montag nach einem technischen Fehler wiederholt werden. Dabei hätte es Salzburg mit Liverpool zu tun bekommen, beim zweiten Anlauf entpuppte sich schließlich Bayern München als Gegner.

Bereits in der Vorsaison trafen die Salzburger in der Gruppenphase auf den deutschen Rekordmeister. Zuhause setzte es damals eine 2:6-Schlappe, in München verlor der österreichische CL-Vertreter mit 1:3.

"Die Auslosung wurde für nichtig erklärt und wird um 15 Uhr komplett wiederholt", gab die UEFA nach dem Fauxpass bekannt.

Der offizielle Grund: Die Software eines externen Providers hat aufgrund eines technischen Problems die Offiziellen nicht korrekt darüber instruiert, welche Teams gegeneinander spielen dürfen und welche nicht.

"Losfee" Andrey Arshavin hatte bei der ursprünglichen Auslosung für den FC Villarreal als Gegner Manchester United aus dem Topf gezogen. Dabei hätten die Red Devils als Team aus der gleichen Gruppe gar nicht zur Wahl stehen dürfen. Michael Heselschwerdt, Leiter der Vereinswettbewerbe der UEFA, hatte die entsprechende Kugel fälschlicherweise dem Topf beigefügt.

Arshavin musste also erneut ziehen, diesmal wurde es Manchester City. Im Anschluss wurde die nun korrekte Partie aufgrund technischer Probleme nicht eingeblendet.

Die restlichen Spiele zum Achtelfinale der Champions League

Sporting Lissabon vs. Manchester City

SL Benfica vs. Ajax

Chelsea vs. Lille

Atletico Madrid vs. Manchester United

Villarreal vs. Juventus

Inter vs. Liverpool

PSG vs. Real Madrid