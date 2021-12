Red Bull Salzburg vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am finalen Spieltag der Champions-League-Gruppenphase trifft Red Bull Salzburg auf den FC Sevilla. Wir erklären Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für Red Bull Salzburg geht es am 6. Spieltag, der zugleich auch der letzte der Champions-League-Gruppenphase ist, um die Teilnahme am Achtelfinale. Von Platz eins bis vier ist in der ausgeglichenen Gruppe G für den österreichischen Meister noch alles möglich. Aktuell liegen die die Salzburger auf Rang zwei.

Am heutigen Mittwoch, den 8. Dezember, trifft Red Bull Salzburg auf den FC Sevilla, der vor dem letzten Spieltag Dritter ist. Das Spiel wird um 21 Uhr in der Red Bull Arena ausgetragen. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden, nachdem die Salzburger von drei Elfmetern lediglich einen verwandeln konnten.

Im Falle eines Sieges hätten die Salzburger einen Platz im Achtelfinale der Champions League sicher. Bei einer Niederlage wäre man bestenfalls Dritter und somit aus dem Turnier ausgeschieden.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G vor dem letzten Spieltag

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 Lille OSC 5 2 2 1 4:3 1 8 2 RB Salzburg 5 2 1 2 7:6 1 7 3 Sevilla FC 5 1 3 1 5:4 1 6 4 VfL Wolfsburg 5 1 2 2 4:7 -3 5

© getty Red Bull Salzburg verschoss im Hinspiel gegen den FC Sevilla gleich zwei Elfmeter und musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen.

RB Salzburg vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Gleich mehrere Anbieter sind heute für die Übertragung der Partie Red Bull Salzburg vs. FC Sevilla verantwortlich. Es gibt sowohl eine Free-TV- als auch eine Pay-TV-Übertragung.

RB Salzburg vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute live im Free-TV

ServusTV Österreich bietet zum Spiel eine Free-TV-Übertragung an. Diese könnt Ihr ab 20.15 Uhr verfolgen. In der Zeit bis zum Anpfiff werdet Ihr mit Vorberichten auf das Spiel eingestimmt.

RB Salzburg vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute live im Pay-TV

Außerdem zeigt auch Sky die Partie des amtierenden Meisters. Auf dem Sender Sky Sport Austria 2 (HD) geht die Übertragung um 20.50 Uhr los. Die Rolle des Kommentatoren übernimmt dabei Philipp Paternina. Auf Sky Sport Austria 1 (HD) seht Ihr zudem auch eine Konferenz zum Champions-League-Abend.

RB Salzburg vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute live im Livestream

Da DAZN in Österreich alle Spiele der Königsklasse überträgt, könnt Ihr die Begegnung auch beim "Netflix des Sports" live verfolgen. Augenblicke vor Anpfiff geht die Übertragung mit Max Gross als Kommentator und Peter Hyballa als Experte los. Wer auch die restlichen Spiele des Abends sehen möchte, kann dies mit der Konferenz bei DAZN machen.

Neben Spielen der Champions League hat DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Deutschen Bundesliga im Angebot. Aber auch die Primera Division, Serie A, Ligue 1 und zahlreiche andere Sportarten werden auf der Plattform gezeigt.

Das Abonnement, das Euch den Zugang auf all dies ermöglicht, ist mit einem Preis in Höhe von 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr versehen.

ServusTV bietet zudem ebenfalls einen Livestream an. Diesen könnt Ihr kostenlos nutzen.

Wer die Partie im Livestream bei Sky schauen möchte, benötigt dafür entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

RB Salzburg vs. FC Sevilla, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Auch im Liveticker wird Red Bull Salzburg gegen den FC Sevilla angeboten. Wir bei SPOX tickern die wichtigsten Ereignisse auf dem grünen Rasen für Euch live mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst garantiert nichts. Außerdem könnt Ihr mit der Mittwochskonferenz auch die Parallelspiele live verfolgen.

Champions League: Die heutigen Partien am 6. Spieltag