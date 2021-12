Illustre Runde: Diese Gegner warten im CL-Achtelfinale auf Red Bull Salzburg

Mit dem Sieg Red Bull Salzburgs gegen den FC Sevilla hat sich erstmals seit über zwanzig Jahren wieder ein österreichisches Team für die Finalspiele eines internationalen Wettbewerbs qualifiziert. Die Liste an potenziellen Gegnern für das Achtelfinale ist äußerst prominent bestückt.

Die Bullen spielten eine souveräne Gruppenphase und konnten sich in der Gruppe G der Champions League hinter OSC Lille für das Achtelfinale qualifizieren. Als Gruppenzweiter in Lostopf 2, könnten die Mozartstädter abermals auf einige Großkaliber treffen, denn in Losstopf 1 stehen alle Gruppensieger und hier tummelt sich die absolute Creme de la Creme des europäischen Klubfußball:

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Mit Manchester City, FC Liverpool, Ajax Amsterdam, Real Madrid, FC Bayern, Manchester United und Juventus Turin als mögliche Gegner steht den Jungbullen der nächste Champions-League-Kracher bevor. Die Auslosung zu den Achtelfinali findet am Montag, dem 13. Dezember um 12 Uhr statt. Alle weiteren Infos zu weiteren Terminen der Champions League findet ihr hier.