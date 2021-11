Am 4. Spieltag der aktuellen Champions League-Saison trifft der VfL Wolfsburg auf Red Bull Salzburg. Hier könnt Ihr die komplette Begegnung im Liveticker verfolgen.

In der Gruppe G der aktuellen Champions League-Saison kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem Ersten und Letzten. Stolpert RB Salzburg über den VfL Wolfsburg, oder kann dieser mit dem neuen Trainer Florian Kohfeldt Salzburg Paroli bieten? Hier im Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde des Spiels.

VfL Wolfsburg vs. Red Bull Salzburg: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: RB Salzburg ist immer noch ungeschlagen in dieser Saison. Und mit sieben Punkten befinden dich die Salzburger auch in der Gruppe G auf dem ersten Platz. Das Hinspiel konnten die Gastgeber mit 3:1 gewinnen. Der VfL Wolfsburg möchte heute die Revanche und gleichzeitig vom vierten Platz in der Gruppe schleunigst verschwinden. Punkte müssen dringend her, wenn die K.O.-Phase der Champions League erreicht werden soll.

Vor Beginn: Die Partie wird heute um 18.45 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Salzburg.

VfL Wolfsburg vs. Red Bull Salzburg: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Guilavogui, Brooks - R. Baku, Arnold, Paulo Otavio - Vranckx, Gerhardt - L. Nmecha, Weghorst

Casteels - Lacroix, Guilavogui, Brooks - R. Baku, Arnold, Paulo Otavio - Vranckx, Gerhardt - L. Nmecha, Weghorst RB Salzburg: Köhn - Kristensen, Onguené, Wöber, Ulmer - Seiwald, Camara, Aaronson, Sucic - Okafor, Adeyemi

VfL Wolfsburg vs. Red Bull Salzburg: Champions League heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Salzburg kann sowohl bei DAZN, als auch bei Sky gesehen werden. Beide Sender zeigen das Spiel sowohl in der Konferenz, als auch als Einzelspiel live.

Im Livestream kann die Partie ebenfalls gesehen werden. Sky bietet dafür die Sky-Go-App, Sky Ticket und Sky X an.

DAZN bietet dafür die kostenlose DAZN-App, mit der Ihr das komplette Programm von DAZN sehen könnt. Hier findet Ihr das umfangreiche Angebot von DAZN.

