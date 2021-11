VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

RB Salzburg gastiert am 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase beim VfL Wolfsburg. Hier werdet Ihr darüber informiert, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Im Hinspiel gab es drei eigene Tore und schlussendlich auch einen Sieg zu bejubeln. Wie schlägt sich RB Salzburg nach dem 3:1 nun beim Wiedersehen mit dem VfL Wolfsburg, der seit kurzem nicht mehr von Mark van Bommel, sondern von Florian Kohfeldt trainiert wird?

Um nichts zu verpassen, liefert SPOX Euch im Folgenden alle Informationen hinsichtlich der Übertragung des Duells im TV und Livestream sowie den Hinweis, wie sich die 90 Minuten im Liveticker verfolgen lassen.

VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg: Champions League heute live im TV und Livestream

Wolfsburg und Salzburg stehen sich am heutigen Dienstag, den 2. November gegenüber. Anstoß in der Volkswagen-Arena ist bereits um 18.45 Uhr. Es handelt sich demnach um eine der beiden Begegnungen, die am früheren Abend ausgetragen werden.

Wie lässt sich Salzburgs Auswärtsspiel in Wolfsburg heute live verfolgen? Einerseits natürlich vor Ort im Stadion. Wer die Reise nicht auf sich nehmen möchte und kein Ticket besitzt, der hat gleich zwei Möglichkeiten im TV und Livestream einzuschalten.

© getty Den ersten Schlagabtausch gegen Wolfsburg gewann Salzburg 3:1.

Einerseits überträgt Sky Austria das Aufeinandertreffen live und in voller Länge auf Sky Sport Austria 2, parallel dazu geht dann auch DAZN auf Sendung. Beide Sender zeigen die Königsklasse in Österreich komplett. Im Free-TV gibt es Wolfsburg gegen Salzburg nicht zu sehen.

Bei Sky könnt Ihr dann auch auf die Plattformen Sky Go und Sky Ticket zurückgreifen, um via Livestream nichts zu verpassen. So wie Sky ist auch DAZN nicht kostenlos zu nutzen.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Ein Abonnement kostet hier 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder gleich 149,99 Euro, solltet Ihr Euch gleich für ein Jahr binden und somit 12,50 Euro sparen wollen. Jetzt anmelden!

VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg: Champions League heute im Liveticker

Reinklicken könnt Ihr Euch auch in den Liveticker, wenn Ihr Euch von Wolfsburg gegen Salzburg nichts entgehen lassen wollt.

VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Begegnung: VfL Wolfsburg - RB Salzburg

VfL Wolfsburg - RB Salzburg Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 4

4 Datum: 2. November 2021

2. November 2021 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Volkswagen Arena, Wolfsburg

Volkswagen Arena, Wolfsburg TV: Sky Austria

Livestream: Sky Go, Sky Ticket, DAZN

Liveticker: SPOX

VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Guilavogui, Brooks - Baku, Arnold, Otavio - Vranckx, Gerhardt - Nmecha, Weghorst

Casteels - Lacroix, Guilavogui, Brooks - Baku, Arnold, Otavio - Vranckx, Gerhardt - Nmecha, Weghorst RB Salzburg: Köhn - Kristensen, Onguene, Wöber, Ulmer - Seiwald, Camara, Aaronson, Sucic - Okafor, Adeyemi

Champions League: Gruppe G mit RB Salzburg und VfL Wolfsburg

RB Salzburg befindet sich auf Achtelfinalkurs. Mit sieben Punkten sind die Salzburger Spitzenreiter und haben gleich vier Punkte Vorsprung auf den Zweiten, den FC Sevilla.

Um den VfL Wolfsburg ist es dagegen ziemlich schlecht bestellt. Die Niedersachsen haben noch keine Partie gewinnen können, liegen mit nur zwei Zählern auf dem letzten Rang. Ein Sieg gegen Salzburg ist also Pflicht.