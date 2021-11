Am heutigen Dienstagabend kommt es in der Champions League zu der Begegnung zwischen OSC Lille und RB Salzburg. Alle Informationen zur Übertragung und wie Ihr die Partie des 5. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

RB Salzburg kann am heutigen Abend endgültig das Ticket für das Achtelfinale der Champions League lösen. Dafür braucht das Team von Matthias Jaissle auswärts gegen OSC Lille jedoch einen Sieg.

OSC Lille vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Partie zwischen OSC Lille und RB Salzburg wird am heutigen Dienstagabend, den 23. November, ab 21.00 Uhr ausgetragen. Spielort ist das Stade Pierre Mauroy in Lille.

Noch vor wenigen Wochen war RB Salzburg souverän an der Spitze der Gruppe G. Aktuell ist Salzburg immer noch Erster in der Gruppe, doch die Verfolger konnten de Abstand verkürzen. Mit 1:2 verlor RB Salzburg seine letzte Champions League-Partie nämlich gegen den VfL Wolfsburg. Mit einem Sieg heute würde RB den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen. Falls OSC Lille den Platz am heutigen Abend jedoch als Sieger verlässt, wird es für RB Salzburg noch einmal eng mit dem Achtelfinale der Champions League.

OSC Lille ist am heutigen Abend unter einem ähnlichen Druck. Auf Platz zwei befinden sich die Franzosen aktuell in der Gruppe E. Doch der VfL Wolfsburg ist punktgleich mit Lille und kann im Parallelspiel gegen den FC Sevilla weiter Boden gutmachen auf die Spitze der Gruppe. Ein Sieg heute würde das Tor zum Achtelfinale für OSC Lille weit aufstoßen. Kann Lille heute den starken Angriff der Salzburger in Schach halten und Punkte mitnehmen?

OSC Lille vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Wer die Begegnung zwischen OSC Lille und RB Salzburg heute live im TV oder im Livestream sehen möchte, dem bieten sich einige Möglichkeiten. DAZN und Sky teilen sich die Übertragungsrechte der heutigen Begegnung und auf beiden Sendern seht Ihr die Partie heute live und in voller Länge.

OSC Lille vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Für die Übertragung im TV zeigen sich gleich zwei Sender verantwortlich. Auf DAZN 2 seht Ihr die heutige Partie zwischen OSC Lille und RB Salzburg in der Konferenz, zusammen mit den anderen Begegnungen des Abends. Max Gross ist als Kommentator des Spiels im Einsatz. Spielbeginn ist um 21.00 Uhr. Alternativ seht Ihr im Livestream auf DAZN das Spiel auch live und in voller Länge.

Ebenfalls in der Konferenz seht Ihr das Spiel auf Sky Sport Austria 1. Auf Sky Sport Austria 2 seht Ihr die Partie live und vollumfänglich als Einzelspiel. Die Vorberichte zur Partie beginnen dort um 20.00 Uhr.

OSC Lille vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Wie oben erwähnt bietet DAZN einen Livestream der heutigen Begegnung zwischen OSC Lille und RB Salzburg an, mit dem Ihr die Begegnung live und in voller Länge sehen könnt. Ab 21.00 Ihr seht Ihr das Spiel bei DAZN. Als Kommentatoren-Duo zeigen sich Stefan Galler und DAZN-Experte Alexis Menuge verantwortlich. Mit der DAZN-App seht Ihr die heutige Partie ebenfalls live und in voller Länge und mit der App könnt Ihr das Spiel auch bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen.

Sky bietet gleich zwei Möglichkeiten an das Spiel zwischen OSC Lille und RB Salzburg im Livestream zu sehen. Das geht unter anderem mit der Sky-Go-App, oder mit Sky X, was Ihr kostenpflichtig bei Sky buchen könnt.

OSC Lille vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos im Überblick

OSC Lille vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX begleitet für Euch die Begegnung zwischen OSC Lille und RB Salzburg im ausführlichen Liveticker. Wenn Ihr die Begegnung am heutigen Abend also nicht live im TV oder Livestream sehen könnt, seid Ihr bei SPOX genau richtig. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

SPOX bietet ebenfalls einen Liveticker der Champions League-Konferenz an. Den Liveticker zur Champions League-Konferenz findet Ihr hier.

OSC Lille vs. RB Salzburg, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe G in der Übersicht