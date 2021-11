Champions League: Red Bull Salzburg verliert in Lille und muss ins Entscheidungsspiel

Eine couragierte Leistung reicht Red Bull Salzburg nicht zum Punktgewinn in Lille: Die Bullen verlieren eine enge Partie mit 0:1. Somit wird der letzte Champions-League-Spieltag für den österreichischen Serienmeister zum Krimi.

Im ersten Durchgang ging der Gastgeber durch einen Treffer von Stürmer Jonathan David in Minute 31 in Führung.

Eine Führung, die insgesamt so auch in Ordnung ging. Der französische Meister agierte etwas torgefährlicher und ließ hinten wenig zu. Viele hohe Bälle in die Spitze brachten den Österreichern wenig Erfolg.

In der zweiten Halbzeit ging Red Bull Salzburg zwar giftig in die Partie, fand aber kein Mittel, Lilles Abwehr zu knacken. Salzburg lieferte eine emotionale Partie ab, strahlte aber zu wenig Torgefahr aus, um Lille wirklich ins Wanken zu bringen.

Mit dem 1:0-Sieg übernahm Lille nun mit acht Punkten die Tabellenführung in Gruppe G, überholt die Salzburger, die weiterhin sieben Punkte auf dem Konto haben. Am finalen Spieltag empfängt Salzburg nun den FC Sevilla, Lille fährt nach Wolfsburg. Für Salzburg ist nun jede Tabellenplatzierung möglich.

Die Tabelle in Gruppe G vor dem letzten Spieltag

# Verein Spiele G U V Tore +/- Pkt. 1 LOSC Lille 5 2 2 1 4:3 1 8 2 RB Salzburg 5 2 1 2 7:6 1 7 3 FC Sevilla 5 1 3 1 5:4 1 6 4 VfL Wolfsburg 5 1 2 2 4:7 -3 5