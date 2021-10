RB Salzburg muss heute im Rahmen des 3. Spieltags in der Champions-League-Gruppenphase gegen den VfL Wolfsburg ran. Wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.



Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

In der Liga musste Red Bull Salzburg am vergangenen 11. Spieltag gegen den SCR Altach zum ersten Mal Punkte liegen lassen. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten SK Sturm Graz bleibt jedoch weiterhin groß.

Auf der anderen Seite ist Gegner VfL Wolfsburg in der Bundesliga aktuell alles andere als gut unterwegs: Nach einem hervorragenden Start in die Saison kassierten die Wölfe drei Niederlagen hintereinander. Zuletzt musste man sich Union Berlin mit 0:2 geschlagen geben.

Der VfL braucht am heutigen Mittwoch, den 20. Oktober, gegen die Salzburger also endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Um 18.45 Uhr wird die Partie in der Red Bull Arena (Salzburg) vom italienischen Schiedsrichter Daniele Orsato angepfiffen.

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV?

Ihr habt heute gleich mehrere Möglichkeiten, die Begegnung zwischen dem österreichischen Serienmeister und dem VfL Wolfsburg live zu verfolgen. ServusTV Österreich etwa bietet ab 18.05 Uhr eine Übertragung im Free-TV an und schickt dafür folgendes Personal ins Rennen:

Moderator: Christian Brugger

Christian Brugger Experten: Steffen Freund und Florian Klein

Steffen Freund und Florian Klein Reporterinnen: Julia Kienast und Michaela Kirchgasser

Julia Kienast und Michaela Kirchgasser Kommentator: Philipp Krummholz

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. VfL Wolfsburg heute live im Pay-TV?

Sky ist in Österreich Hauptrechteinhaber für die Königsklasse und zeigt deswegen ebenfalls Salzburg gegen Wolfsburg live. Die Übertragung dafür geht um 18.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport Austria 2 (HD) los. David Eder kommentiert für Euch das Spitzenspiel. Parallel dazu könnt Ihr bei Sky Sport Austria 1 (HD) das Spiel auch als Teil der Mittwochskonferenz verfolgen.

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. VfL Wolfsburg heute live im Livestream?

Darüber hinaus besitzt auch DAZN in Österreich die Übertragungsrechte an der kompletten Champions League (in Deutschland laufen 121 Spiele auf DAZN, in der Schweiz keines). Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Benny Lauth kümmern sich um das Einzelspiel.

Die DAZN-Konferenz, die ebenfalls alle Spiele des heutigen Mittwochs beinhaltet, könnt Ihr ab 18.30 Uhr verfolgen.



Neben DAZN bieten auch ServusTV Österreich und Sky jeweils einen Livestream zu Salzburg gegen Wolfsburg an. Während der Stream bei ServusTV kostenlos abrufbar ist, müsst Ihr für den Sky-Livestream bezahlen. Ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket ermöglicht Euch, auf den zuzugreifen.



Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream? Das Gruppenspiel im Liveticker

Als Alternative könnt Ihr das Champions-League-Spiel auch im Liveticker verfolgen. Diesen bietet SPOX auf der eigenen Website an. Zudem könnt Ihr auch da die Mittwochskonferenz live verfolgen. Jedoch werden darin "nur" die sechs Spiele, die um 21 Uhr angepfiffen werden, getickert. Salzburg vs. Wolfsburg ist also nicht Teil davon.

Hier geht's zum Liveticker: RB Salzburg vs. VfL Wolfsburg.

Hier geht's zum Liveticker der Mittwochskonferenz.

© getty Die Salzburger führen die Gruppe G an.

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Champions League (Gruppenphase 3. Spieltag)

Datum: 20. Oktober 2021

Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Red Bull Arena (Salzburg)

Red Bull Arena (Salzburg) Übertragung: ServusTV Österreich, Sky, DAZN

Livestream: ServusTV Österreich, DAZN, SkyGo, SkyTicket

Champions League: Die Spiele des heutigen 3. Spieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Mittwoch, 20. Oktober 18.45 Uhr FC Barcelona Dynamo Kiew Mittwoch, 20. Oktober 18.45 Uhr RB Salzburg VfL Wolfsburg Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr Benfica Lissabon FC Bayern München Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr Manchester United Atalanta Bergamo Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr Young Boys Bern FC Villarreal Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr OSC Lille FC Sevilla Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr FC Chelsea Malmö FF Mittwoch, 20. Oktober 21.00 Uhr Zenit St. Petersburg Juventus Turin

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

RB Salzburg: Köhn - Kristensen, Onguené, Wöber, Ulmer - Camara - Sucic, Seiwald - Aaronson - Adeyemi, Sesko

Köhn - Kristensen, Onguené, Wöber, Ulmer - Camara - Sucic, Seiwald - Aaronson - Adeyemi, Sesko VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Bornauw, Roussillon - Vranckx, Arnold - R. Baku, Philipp, R. Steffen - L. Nmecha

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G vor dem heutigen 3. Spieltag

Nicht nur wegen der aktuellen Form geht Red Bull Salzburg als Favorit in die Partie, auch die Tabellensituation spricht für den Österreichischen Meister. Jedoch trennen die beiden Kontrahenten zwei Punkte.