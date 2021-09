Red Bull Salzburg muss in der Champions League am zweiten Gruppenspieltag gegen den französischen Meister OSC Lille ran. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Partie der Gruppe G live im TV und Livestream verfolgen könnt.

RB Salzburg vs. OSC Lille heute live in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream, Liveticker, Anpfiff

In der Liga haben die Salzburger ihre Pflichtaufgabe erfüllt: Gegen den Wolfsberger AC feierte man am vergangenen Samstag einen 2:0-Sieg, der amtierende Meister bleibt somit in der Liga weiterhin ungeschlagen. Mangelndes Selbstvertrauen gibt es im Vorfeld der Champions-League-Partie gegen den OSC Lille in Reihen der Salzburger also nicht zu beklagen.

Gegen den französischen Meister bestreitet Red Bull am heutigen Mittwoch, den 29. September, sein zweites Gruppenspiel in der Königsklasse. Die Begegnung wird um 21 Uhr in der Salzburger Red Bull Arena angepfiffen.

Am ersten Spieltag gegen den FC Sevilla nahmen die Österreicher einen Punkt mit, nachdem man von drei Elfmetern nur einen verwandeln konnte. Zum Schluss stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel.

© getty Gegen den FC Sevilla vergaben die Salzburger zwei Elfmeter.

RB Salzburg vs. OSC Lille heute live in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Mehrere Optionen werden angeboten, um das Champions-League-Spiel heute live und in voller Länge zu verfolgen. Im Free-TV überträgt ServusTV die Partie. Die Vorberichterstattung beginnt beim Privatsender um 20.15 Uhr. Daneben seht Ihr das Match auch im kostenlosen Livestream bei ServusTV.

Auch bei Sky könnt Ihr die Partie der Salzburger im TV und im Livestream verfolgen. Den Sender, den Ihr dafür aufrufen möchtet, ist Sky Sport Austria 2 HD. Das Einzelspiel wird von Martin Konrad kommentiert. Auf Sky Sport Austria 1 HD gibt es zudem die Mittwochs-Konferenz mit den Parallelspielen zu sehen.

Um den Livestream von Sky aufrufen können, habt Ihr zwei Möglichkeiten: zum einen ein SkyGo-Abonnement, zum anderen ein SkyTicket.

RB Salzburg vs. OSC Lille heute live in der Champions League: Liveticker

Ihr habt außerdem die Möglichkeit, via Liveticker das Duell zwischen RB Salzburg und dem OSC Lille mitzuverfolgen. Diesen bietet SPOX auf der Website an. Ihr bekommt dabei die wichtigsten Ereignisse im Minutentakt ausführlich beschrieben.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

Auch bei SPOX gibt es am Mittwoch eine Champions-League-Konferenz mit allen sechs Spielen, die um 21 Uhr angepfiffen werden.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Als Övrebö Ballack beraubte: Das Skandalspiel Chelsea vs. Barcelona © getty 1/16 Michael Ballack feiert am Sonntag seinen 45. Geburtstag. Einer der bittersten Momente seiner Karriere war das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Chelsea und Barca 2009 mit den Hauptfiguren Tom Henning Övrebö und Ballack. Ein Rückblick. © getty 2/16 Im Hinspiel im Camp Nou erkämpften sich die Blues in Gelb ein torloses Remis. Auch weil Superstar Lionel Messi seine Klasse nicht zeigen konnte und Chelsea mit Petr Cech einen verlässlichen Torhüter im Kasten stehen hatte. © getty 3/16 Dass Tom Henning Övrebö nach dem Spiel im Blickpunkt stand, konnte vorher niemand ahnen. Dennoch: Der Norweger hatte vorher erst zehn Partien in der Champions League gepfiffen. Ein erfahrener Referee war er also nicht. © getty 4/16 Doch nun zum Spiel: Die Gastgeber gingen bereits früh in Führung. Michael Essien hämmerte den Ball in der 9. Minute mit einem Traumtor aus 22 Metern in den Kasten und... © getty 5/16 ...dementsprechend groß war der Jubel an der Stamford Bridge. Konnten Essien und Co. wirklich den Favoriten aus Spanien bezwingen und ins Finale gegen Ligakonkurrent Manchester United einziehen? © getty 6/16 Das Team von Guus Hiddink stand in der Folge in der Defensive sicher und ließ kaum Chancen für die Katalanen zu. Es sah gut aus. © getty 7/16 Zum ersten Mal auffällig wurde Schiedsrichter Övrebö in der 66. Minute: Er zeigte Barca-Verteidiger Eric Abidal die Rote Karte. Zu Recht, denn der Franzose hatte als letzter Mann seinen Landsmann Nicolas Anelka gefoult. © getty 8/16 Nun tat sich die Barca-Offensive um Lionel Messi erst recht schwer. Weiterhin keine Chancen für die Spanier. © getty 9/16 Tormöglichkeiten gab es nur auf der anderen Seite. Doch Didier Drogba verpasste es, mit dem 2:0 das Spiel zu entscheiden. Und plötzlich begann die heiße Phase des Spiels... © getty 10/16 Dreimal wurde die Stamford Bridge ganz laut: Die Engländer forderten Elfmeter. Mehrfach. Und das zu Recht. Doch das Brüllen von Essien half nicht. Övrebös Pfeife blieb stumm. © getty 11/16 Und so kam es, wie es kommen musste: In der 93. Minute traf Andres Iniesta ins Herz der Blues. Mit einem Schuss aus 18 Metern bezwang er Cech und sorgte so für das immens wichtige Auswärtstor für Barcelona. © getty 12/16 Die große Mehrheit der 38.000 Zuschauer war geschockt, als Iniesta, der damals wie heute eher kein Abschlussspieler war, komplett ausflippte. © getty 13/16 Vorbei war das Spiel jedoch noch lange nicht! Nach einem klaren Handspiel von Eto'o in der Schlussminute sprintete Ballack Övrebö hinterher und brüllte auf ihn ein. Doch auch zum vierten Mal passierte nichts. Der Deutsche war vollkommen außer sich. © getty 14/16 Und da war er nicht der einzige. Nach dem Spiel wollte Didier Drogba den Schiedsrichter zur Rede stellen und wäre ihm am liebsten in die Kabine gefolgt. Nur die englischen Ordner und sein Kapitän John Terry konnten ihn daran hindern. © getty 15/16 Nach der Wut folgte schnell die große Ernüchterung. Ballack und Co. standen kurz vor dem Einzug ins Finale des größten Wettbewerbs Europas und mussten am Ende doch noch dabei zusehen ... © getty 16/16 ... wie der Gast aus Spanien den Finaleinzug feierte. Drei Wochen später durften die Katalanen schließlich den Henkelpott in die Höhe reißen. Im Finale in Rom schlugen sie Manchester United mit 2:0.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G im Überblick

Noch gibt es in der Salzburger Gruppe G keinen Sieger, die vier Mannschaften haben alle jeweils einen Punkt. Parallel zu RB Salzburg gegen Lille treffen heute der VfL Wolfsburg und der FC Sevilla aufeinander.