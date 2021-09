FC Sevilla - Red Bull Salzburg: Champions League in Österreich im TV und Livestream sehen

Am heutigen Dienstag startet Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg in die Königsklasse. Erster Gegner in der Gruppenphase ist der FC Sevilla. Bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.



Red Bull Salzburg geht mit sagenhaften elf Siegen aus den ersten elf Partien in allen Bewerben in das Champions-League-Duell mit dem FC Sevilla. "Wir müssen unsere Leistungen immer wieder bestätigen", weiß Salzburg-Cheftrainer Matthias Jaissle. "Für uns wird die Champions League eine tolle Herausforderung. Wir haben zwar die jüngste Mannschaft aller Teilnehmer und gehen die Sache mit Respekt an - aber ohne Angst", so Jaissle

Der FC Sevilla hat seit 17 Tagen kein Pflichtspiel mehr bestritten und somit kaum Wettkampfpraxis. Die Partie können vor Ort bis zu 26.300 Zuschauer mitverfolgen. Dies teilten die andalusischen Behörden mit und entschieden sich auch für eine Maskenpflicht auf den Rängen.

Die Partie findet im Ramon Sanchez Pizjuan Stadion in Sevilla statt, Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Leiten wird die Partie Alexay Kulbakov.

Champions League: FC Sevilla vs. RB Salzburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Champions-League-Auftakt vom FC Sevilla wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragungsrechte in Österreich liegen bei DAZN, Sky und Amazon Prime Video. Pro Spieltag könnt ihr 15 von 16 Spielen in der Gruppenphase live und exklusiv auf DAZN mitverfolgen. Das Topspiel am Dienstag könnt ihr live auf Amazon Prime Video verfolgen. DAZN bietet außerdem in der Gruppenphase am Dienstag und Mittwoch jeweils eine Konferenz mit allen Spielen an, mit Ausnahme des Topspiels am Dienstag.

Für die Champions-League-Fans aus der Schweiz sei erwähnt, dass dort nichts von der Champions League auf DAZN zu sehen ist.

In Österreich dagegen könnte ihr alle Spiele der Champions League von der Gruppenphase bis zum Finale sehen.

Für ein DAZN-Abonnement fallen im Monat Kosten in Höhe von 14,99 Euro an. Das Jahresabo ist für 149,99 Euro pro Jahr erhältlich. Bevor Ihr auch nur einen Cent zahlt, könnt Ihr DAZN noch bis zum 30. September erst einmal 30 Tage lang kostenlos testen.

Neben DAZN zeigt am heutigen Dienstag auch Sky das Duell zwischen Salzburg und Sevilla. Kommentiert wird das Spiel von Philipp Paternina.

Champions League: FC Sevilla vs. RB Salzburg heute live im Liveticker

Ihr seid heute Abend unterwegs, wollt aber trotzdem immer auf dem Laufenden bleiben, was in der Champions League passiert? Dann seid Ihr hier bei uns genau richtig. Mit den Livetickern von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Hier geht's zum Liveticker FC Sevilla vs. RB Salzburg.

Hier geht's zum Liveticker für die Konferenz am heutigen Dienstag.

FC Sevilla gegen RB Salzburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Sevilla: Bono - Acuna - Rekik - Diego Carlos - Jesus Navas - Rakitic - Fernando - Jordan - Oscar - En-Nesyri - Suso

Bono - Acuna - Rekik - Diego Carlos - Jesus Navas - Rakitic - Fernando - Jordan - Oscar - En-Nesyri - Suso Salzburg: Köhn - Ulmer - Wöber - Solet - Kristensen - Camara - Bernardo - Seiwald - Sucic - Adeyemi - Adamu

© getty

Champions League: Die Gruppe G mit Sevilla und Salzburg