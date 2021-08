Relativ machbar! Red Bull Salzburg kennt Champions-League-Gruppengegner

Red Bull Salzburg hat am Donnerstagabend seine Champions-League-Gruppengegner zugelost bekommen. Der österreichische Serienmeister trifft in Gruppe G auf Lille, FC Sevilla und den VfL Wolfsburg.

Red Bull Salzburg, das sich am Mittwoch gegen Bröndby mit einem 4:2-Gesamtsieg über beide Duelle für die Gruppenphase qualifizierte, ging aus Topf drei in die Auslosung.

"Im ersten Jahr, als wir dabei waren, habe ich mir Liverpool gewünscht. Letztes Jahr habe ich mir die Bayern gewünscht. Jetzt wird Paris kommen, die haben alles zusammengekauft, was es gibt. Ich hätte nichts dagegen", sprach Sportchef Christoph Freund vor der Auslosung einen Wunsch aus.

Red Bull Salzburg trifft auf Lille, Sevilla und Wolfsburg

Schließlich kam es aber ganz anders. Aus Topf eins bekamen die Bullen den französischen Meister LOSC Lille zugelost, der nach drei Ligue-1-Runden erst bei zwei Zählern hält.

Aus Topf zwei bekam Salzburg den FC Sevilla in die Gruppe gespült - die Spanier belegten in der abgelaufenen La-Liga-Saison den vierten Platz und führen in der neuen Saison nach zwei Runden die Tabelle an.

Und aus Topf drei zog Salzburg Mark van Bommels VfL Wolfsburg. Die Wölfe halten nach zwei Bundesliga-Runden bei sechs Zählern und stehen vorübergehend an der Tabellenspitze.

Champions League 2021/22: Die Gruppen A-D im Überblick

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Manchester City Atletico Madrid Sporting Lissabon Inter Mailand Paris Saint-Germain FC Liverpool Borussia Dortmund Real Madrid RB Leipzig FC Porto Ajax Amsterdam Shakhtar Donezk FC Brügge AC Mailand Besiktas Istanbul Sheriff Tiraspol

Champions League 2021/22: Die Gruppen E-H im Überblick

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H FC Bayern München FC Villarreal OSC Lille FC Chelsea FC Barcelona Manchester United FC Sevilla Juventus Turin Benfica Lissabon Atalanta Bergamo FC Salzburg Zenit St. Petersburg Dynamo Kiew Young Boys Bern VfL Wolfsburg Malmö FF

Champions League 21/22: Der Terminplan

Termin Ereignis 14./15. September 2021 1. Spieltag Gruppenphase 28./29. September 2021 2. Spieltag Gruppenphase 19./20. Oktober 2021 3. Spieltag Gruppenphase 02./03. November 2021 4. Spieltag Gruppenphase 23./24. November 2021 5. Spieltag Gruppenphase 07./08. Dezember 2021 6. Spieltag Gruppenphase 15./16.+22./23. Februar 2022 Achtelfinale, Hinspiele 8./9.+15./16. März 2022 Achtelfinale, Rückspiele 5./6. April 2022 Viertelfinale, Hinspiele 12./13. April 2022 Viertelfinale, Rückspiele 26./27. April 2022 Halbfinale, Hinspiele 3./4. Mai 2022 Halbfinale, Rückspiele 28. Mai 2022 Finale