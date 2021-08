Bröndby - Red Bull Salzburg: Champions League Qualifikation im Free-TV & Livestream sehen

Nach dem 2:1-Heimsieg vergangene Woche hat Red Bull Salzburg gegen Bröndby IF gute Chancen, am heutigen Mittwoch den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase zu fixieren. Wie ihr das Rückspiel im TV und Livestream sehen könnt.

Red Bull Salzburg konnte am Dienstagabend im Hinspiel gegen ein dezimiertes Bröndby mit einem 2:1-Heimspielsieg vorlegen - ein Ergebnis, das ohne der Auswärtstorregel schwerer wiegt, als in den Jahren zuvor.

Die Dänen schockten die Bullen bereits nach vier Minuten mit dem Führungstor - Mikael Uhre versenkte den Ball mit rechts flach im Eck. In Folge formierte sich eine blau-gelbe Defensivwand um den Strafraum Bröndbys. Zur Halbzeitpause konnte Red Bull Salzburg auf satte 76 Prozent Ballbesitz zurückblicken.

Nach Minute 56 die Erleichterung für die 18.000 Heimfans: Brenden Aaronson testete Keeper Mads Hermansen und Supertalent Karim Adeyemi staubte zum 1:1 ab.

Bis zum 2:1-Siegtor sollte es aber bis Minute 90 dauern: Der starke Aaronson versenkte den Ball zum hochverdienten 2:1-Sieg für die Mozartstädter. Mit einem Unentschieden würden die Salzburger nun erneut in der Gruppenphase der Champions League stehen.

Bröndby vs. Red Bull Salzburg: Rückspiel im TV und Livestream sehen

Das Qualifikationsduell zwischen Red Bull Salzburg und Bröndby könnt ihr am Mittwoch um 21:00 Uhr live auf DAZN verfolgen. Kommentiert wird das Spiel von Jan Platte, Ralph Gunesch analysiert das Spiel. Zudem könnt ihr das Hinspiel am Mittwochabend neben Sky auch im Free-TV verfolgen: ServusTV zeigt das Topspiel am Mittwoch LIVE. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.

DAZN zeigt europäischen Spitzenfußball aus der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1 und Serie A sowie fast alle Spiele der Champions League. Neben weiteren Ligen und Pokalwettbewerben aus der ganzen Welt findet Ihr dort auch US-Sport (NFL, NBA, MLB und NHL), sowie Tennis, Rugby, Beachvolleyball, Basketball, Handball, Boxen, UFC, WWE, Schach, eSports, Darts, Extremsport und noch vieles mehr!

Brenden Aaronson: "Energiebringer" drehte das Spiel

Zur zweiten Halbzeit brachte Salzburg-Coach Matthias Jaissle Kreativspieler Brenden Aaronson - und der wurde zum gewünschten Dosenöffner. Beim 1:1 testete der 20-Jährige Keeper Mads Hermansen und Supertalent Karim Adeyemi staubte zum 1:1 ab. Das Siegtor zum 2:1 nach 90 Minuten erzielte der US-Boy gleich selbst.

"Man kann mich durchaus den Energiebringer nennen. Als ich gesehen habe, dass ich nicht starte, wollte ich dann nach meiner Einwechslung dem Spiel den Stempel aufdrücken. Bröndby war so defensiv, es war so frustrierend teilweise. Ich bin wirklich glücklich, dass ich getroffen habe und der Mannschaft helfen konnte", analysierte Aaronson nach Schlusspfiff.

Damit schraubte Aaronson, der im Jänner 2021 für knapp sechs Millionen Euro aus Philadelphia kam, seine Stats für Salzburg auf 15 Scorerpunkte in 31 Spielen für die Bullen.