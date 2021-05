Manchester City vs. PSG: Champions League Halbfinale heute live im TV und Livestream sehen

In der Champions League findet heute das Halbfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain statt. SPOX erklärt Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Manchester City - PSG: Austragungsort, Anstoß, Schiedsrichter

Wer zieht in das Finale der Champions League ein? Der erste Teilnehmer wird am heutigen Dienstag, 4. Mai feststehen. Manchester City empfängt Paris Saint-Germain. Das Halbfinal-Rückspiel wird um 21 Uhr im Etihad Stadium angepfiffen.

Das Hinspiel gewannen die Skyblues am vergangenen Mittwoch in Paris mit 2:1. Nach einem Tor von Marquinhos für PSG drehten Riyad Mahrez und Kevin De Bruyne in der zweiten Halbzeit noch das Spiel für Manchester City. Das Team von Trainer Pep Guardiola geht also mit einer guten Ausgangsposition in das heutige Rückspiel.

Dieses wird von Schiedsrichter Björn Kuipers aus den Niederlanden geleitet. Hier das komplette Schiedsrichtergespann:

Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

Björn Kuipers (Niederlande) Assistenten: Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (beide Niederlande)

Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (beide Niederlande) VAR: Pol van Boekel (Niederlande)

Pol van Boekel (Niederlande) 4. Offizieller: Anastasios Sidiropoulos (Griechenland)

Champions League: Halbfinale im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts Übertragung Hinspiel 27.04.2021 21 Uhr Real Madrid 1:1 FC Chelsea DAZN/Sky Hinspiel 28.04.2021 21 Uhr Paris Saint-Germain 1:2 Manchester City DAZN/Sky Rückspiel 04.05.2021 21 Uhr Manchester City -:- Paris Saint-Germain DAZN/Sky Rückspiel 05.05.2021 21 Uhr FC Chelsea -:- Real Madrid DAZN/Sky

Manchester City - PSG: Champions League heute live im TV und Livestream sehen

Live im Free-TV ist das Spiel zwischen Manchester City und PSG heute nicht zu sehen. Stattdessen wird es live und in voller Länge vom Pay-TV-Sender Sky und vom Streamingdienst DAZN übertragen.

Manchester City - PSG: Champions League heute live im TV und Livestream bei Sky sehen

Die Übertragung beginnt auf Sky Sports News (HD) (frei empfangbar), Sky Austria 1 (HD), Sky Sport1 (HD) und Sky Sport 2 (HD) bereits um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung. Durch diese werden Euch Michael Leopold, Dietmar Hamann und Erik Meijer begleiten.

Auf Sky Austria 1 (HD) und Sky Sport1 (HD) wird das Spiel dann live übertragen. Kommentator des Spiels ist Kai Dittmann. Sky ist kostenpflichtig. Aktuelle Angebote findet Ihr auf der Sky-Homepage.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky das Spiel auch im Livestream an. Wenn Ihr Sky-Kunde seid, könnt Ihr das Spiel ganz bequem via Sky Go verfolgen, als Nicht-Kunde müsste Ihr auf die kostenpflichtige Variante via Sky Ticket zurückgreifen.

Manchester City - PSG: Champions League heute live im Livestream bei DAZN sehen

Daneben könnt Ihr Manchester City gegen PSG auch live bei DAZN sehen. Der Streaming-Dienst überträgt ab 20.30 Uhr live mit folgender Besetzung:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Auch für DAZN benötigt Ihr ein Abo. Ihr habt die Wahl zwischen einem Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) oder einem Jahresabo (einmalig 119,99 Euro). Wenn Ihr noch nicht DAZN-Kunde seit, schenkt Euch der Streamingdienst die ersten 30 Tage kostenlos. So könnt Ihr heute Manchester City gegen PSG heute noch ohne Bezahlung live verfolgen.

Das Angebot von DAZN umfasst neben der Champions League auch die gesamte Europa League sowie ausgewählte Spiele aus der Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1, MLS und internationale Pokalwettbewerbe.

Hinzu kommen Top-Events aus dem US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB) Tennis, Darts, Radsport, Boxen, UFC und vielen weiteren Sportarten.

Manchester City - PSG: Voraussichtliche Aufstellungen

ManCity: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden

Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Rodrigo - Bernardo Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Verratti - di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé

Champions League: Der Terminplan