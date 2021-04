Das erste Halbfinale der Champions League 2020/21 steht an, Real Madrid vs. Chelsea lautet die Partie. Wo Ihr das Spitzenspiel heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Real Madrid vs. Chelsea: Champions League heute live im TV und Livestream sehen

Die Partie Real Madrid vs. Chelsea steigt am heutigen Dienstag (27. April) um 21 Uhr in der spanischen Hauptstadt. Als Schiedsrichter fungiert der der Niederländer Danny Makkelie.

Im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen, stattdessen zeigen Sky und DAZN live und ausführlich.

Sky startet seine Übertragung bereits um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung. Dabei ist das Trio Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus und Erik Meijer für Sky im Einsatz.

Neben der TV-Übertragung bietet der Pay-TV-Sender auch kostenpflichtige Livestreams via Sky Go (Bestandskunden) und Sky Ticket (Neu-Kunden) an.

Auf DAZN startet die Vorberichterstattung um 20.30 Uhr mit folgendem Team:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Übertragung Hinspiele 27.04.2021 21 Uhr Real Madrid FC Chelsea DAZN/Sky 28.04.2021 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester City DAZN/Sky Rückspiele 04.05.2021 21 Uhr Manchester City Paris Saint-Germain DAZN/Sky 05.05.2021 21 Uhr FC Chelsea Real Madrid DAZN/Sky

© getty Der FC Chelsea ist heute bei Real Madrid zu Gast.

Real Madrid vs. Chelsea: Champions League live auf DAZN

DAZN zeigt alle restlichen Spiele der Champions League live und in voller Länge. Das bedeutet, sowohl das Rückspiel zwischen Real und Chelsea, als auch das Hin- und Rückspiel zwischen PSG und Manchester City sowie das Finals am 29. Mai laufen live auf der Plattform.

Hinzu kommt Live-Fußball aus Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1, MLS und internationalen Pokalwettbewerben sowie Mehrsport aus NBA, NFL, NHL, MLB, Tennis, Radsport, Rennsport, Boxen, UFC, Bellator, Darts etc.

Nach dem kostenlosen Probemonat zahlt Ihr entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Real Madrid vs. Chelsea: Die Fakten zum Spiel

Chelsea kommt im laufenden Wettbewerb auf 19 Tore, Real Madrid nur auf 18.

Chelsea hat die wenigsten Torschüsse (112) aller Halbfinalisten.

Die 19 Tore von Chelsea verteilen sich auf 10 Spieler.

In der K.o.-Phase sind für die bislang 5 Chelsea-Treffer 5 verschiedene Spieler verantwortlich: Olivier Giroud, Hakim Ziyech, Emerson, Ben Chilwell, Mason Mount.

Die 18 Tore von Real Madrid verteilen sich auf 9 Spieler.

Nur Marco Asensio und Vinicius Junior haben in der K.o.-Phase 2 Tore für Real erzielt.

Karim Benzema, Toptorschütze von Real (5 Tore), hat in der K.o.-Phase nur 1 Tor erzielt - das 1:0 im Achtelfinal-Rückspiel (H) gegen Atalanta Bergamo.

Mit 147 Torschüssen hat Real die meisten Schüsse aller Halbfinalisten abgegeben - mit 14 Kopfballversuchen sogar die meisten Versuche im gesamten Wettbewerb.

Real Madrid vs. Chelsea: Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Eder Militao, Nacho - Casemiro, Kroos, Modric - Vinicius Junior, Hazard, Benzema

: Courtois - Carvajal, Varane, Eder Militao, Nacho - Casemiro, Kroos, Modric - Vinicius Junior, Hazard, Benzema FC Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Silva, Rüdiger - James, Jorginho, Kante, Chilwell - Mount, Werner, Havertz

Kaum Galacticos, kein Ronaldo und viele CL-Sieger: Das ist die Legenden-Elf von Real Madrid seit 2000 © getty 1/25 Raphael Varane feiert heute erst seinen 27. Geburtstag und hat dennoch mit Real Madrid schon fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. In die Startelf der Rea-Legenden seit 2000 schafft er es aber ebenso wenig, wie zahlreiche Galacticos. © getty 2/25 Weder David Beckham noch Ronaldo (der Brasilianer) schafften es in die beste Madrider Elf seit 2000. Auch Mesut Özil ist nicht dabei, obwohl er in nur drei Jahren bei den Königlichen 80 (!!) Treffer vorbereitete. Jetzt aber zum ausgewählten Team. © getty 3/25 TOR - IKER CASILLAS: Der Ewige und der Heilige. Casillas war Anfang der 2000er nicht immer gesetzt, was sich nach seiner Glanzvorstellung im CL-Finale 2002 änderte. Danach 16 Jahre lang nicht wegzudenken, machte 725 Spiele, holte drei CL-Titel. Legende! © getty 4/25 ABWEHR - ROBERTO CARLOS: Spielte elf Jahre für die Königlichen, war viele Jahre unumstritten einer der besten Außenverteidiger der Welt. Mit 527 Spielen in der Top 10 der Rekordspieler. Wurde insgesamt dreimal CL-Sieger mit Real. © getty 5/25 FERNANDO HIERRO: Zweifelsohne einer der besten Defensivspieler seiner Zeit! Obendrein zeichnete er sich durch eine enorme Torgefahr aus - besonders bei Freistößen und Elfmetern. In 14 Jahren erzielte er 124 Tore (587 Spiele) und gewann drei CL-Titel. © getty 6/25 SERGIO RAMOS: Antreiber, Vorbild, Aushängeschild und Kapitän. Natürlich darf der Abwehrchef der vergangenen Jahre nicht fehlen. Seit 2005 steht er in Madrid unter Vertrag und holte seitdem viermal den Henkelpott. Zudem mit 670 Spielen und 101 Treffern. © getty 7/25 MARCELO: Der Linksverteidiger ist bereits seit 2007 in Madrid und hatte mit seinen unnachahmlichen Offensiv-Dribblings großen Anteil an drei aufeinanderfolgenden Triumphen in der Königsklasse (2016, 2017, 2018). Inzwischen ist der 32-Jährige zweite Wahl. © getty 8/25 MITTELFELD - LUKA MODRIC: Nach seinem Wechsel (2012 von Tottenham) avancierte er mit seiner enormen Übersicht zum Strippenzieher in der Offensive, was ihm 2018 mitunter den Ballon d'Or sicherte. Inzwischen stand der Kroate 384 Mal für Real auf dem Platz. © getty 9/25 TONI KROOS: Hinterher betrachtet für lächerliche 25 Mio. Euro von München gekommen, sollte der Nationalspieler zum Dreh- und Angelpunkt im Aufbauspiel der Königlichen werden. Ohne seine Intelligenz auf dem Feld hätte es keine vier CL-Titel gegeben. © getty 10/25 ZINEDINE ZIDANE: Auch der dreifache Weltfußballer darf nicht fehlen. Sein Traumtor im CL-Finale 2002 gegen Leverkusen bleibt unvergessen. In 227 Spielen sammelte er obendrein 117 Scorerpunkte. Vielleicht sehen wir Zizou noch ein zweites Mal hier ... © getty 11/25 STURM - RAUL: Bereits kurz nach seinem Debüt im Alter von 17 Jahren wuchs er zum Schlüsselspieler heran und wurde Nachfolger von Vereinslegende Emilio Butraguenos. Mit 324 Toren und 112 Assists in 741 Spielen schoss er Real u. a. zu drei CL-Titeln. © getty 12/25 KARIM BENZEMA: Ging in seiner Anfangsphase neben den vielen Stars etwas unter und wurde trotz vieler wichtiger Tore nur selten wertgeschätzt. Inzwischen ist er aber ein Publikumsliebling. Er kommt auf unfassbare 418 Scorerpunkte in 551 Spielen. © getty 13/25 CRISTIANO RONALDO: Kein anderer Spieler prägte die Ära (vier CL-Titel in fünf Jahren) der Königlichen mehr als CR7! Showeinlagen, Dribblings, Traumtore gehörten zum Tagesprogramm des Portugiesen. In 438 Spielen erzielte er 450 Tore und 132 Assists. © getty 14/25 TRAINER - ZINEDINE ZIDANE: Es reicht einfach nicht, den Franzosen nur als Spieler zu erwähnen. 2016 wurde er als Trainer der B-Mannschaft hochgezogen und gewann prompt den Henkelpott, was er zweimal am Stück wiederholte. Seit März 2019 erneut im Amt. © SPOX 15/25 Diese Elf bringt allein fast 5.700 Pflichtspiele und über 1.600 Tore für Real Madrid zusammen - dazu noch unzählige Titel. Eine wahre Legenden-Elf der 2000er. © getty 16/25 HONORABLE MENTIONS - Vicente del Bosque (Trainer von 1999 bis 2003): Als Nachwuchstrainer rückte er für John Toshack im Verlauf der Saison 99/00 ins erste Glied auf und wurde prompt CL-Sieger. Wiederholte das Kunststück 2002, dazu noch 2-mal Meister. © getty 17/25 LUIS FIGO (2000 bis 2005): Nach seinem umstrittenem Wechsel von Barcelona in die spanische Hauptstadt knüpfte er bei den Königlichen an seine gute Leistungen an. Am Ende stehen 245 Spiele, 56 Tore, 93 Assists und eine Weltfußballer-Auszeichnung zu Buche. © getty 18/25 IVAN HELGUERA (1999 bis 2007): Viele Jahre war er als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld gesetzt. Neben den CL-Titeln 2000 und 2002 holte er auch drei spanische Meisterschaften. Unter Trainer Fabio Capello war dann Schluss. © getty 19/25 MICHEL SALGADO (1999 bis 2009): Auf der rechten Abwehrseite machte der Spanier 371 Spiele. In der Offensive setzte er zwar nicht wirklich viele Akzente, doch hinten war auf ihn besonders Anfang der 2000er immer Verlass. © getty 20/25 GUTI (1996 bis 2010): Das Real-Eigengewächs absolvierte 542 Spiele für die Madrilenen. Bei den wichtigen Spielen war er aber oftmals nur auf der Bank (drei CL-Finals). Deshalb schafft er es trotz seiner unfassbaren Vita auch hier nicht in die erste Elf. © getty 21/25 RAPHAEL VARANE (seit 2011): Für gerade einmal zehn Millionen Euro verpflichtete Real den französischen Innenverteidiger von Lens. Seither ist er oft neben Ramos gesetzt und kommt bereits auf 356 Spiele. Ab und an leistet er sich aber üble Patzer. © getty 22/25 PEPE (2007 bis 2017): Der Portugiese ist der dritte geniale Innenverteidiger der großen Real-Ära. Er machte 334 Spiele und bildete neben Ramos ein für jeden Stürmer gefürchtes Abwehr-Duo. Handelte sich allerdings oftmals Rote Karten ein. © getty 23/25 XABI ALONSO (2009 bis 2014): Nach dem ersten von vier CL-Titeln wollte er eine neue Herausforderung und ging zum FC Bayern. Er ebnete Spielern wie Kroos den Weg und war zweifelsohne einer der besten Sechser der Neuzeit. Er machte 236 Spiele für Real. © getty 24/25 DANIEL CARVAJAL: Nach seiner Rückkehr aus Leverkusen wurde er nahezu sofort unangefochtener Stammspieler auf der rechten Abwehrseite und gehört noch heute zu den wichtigsten Spielern in Reals Verteidigung. In 292 Spielen gelangen ihm zudem 50 Assists. © getty 25/25 CLAUDE MAKELELE: Glaubt man Fernando Hierro, war der Weggang des königlichen Mittelfeldmotors 2003 nach geplatzten Vertragsgesprächen der Auslöser des langsamen Zerfalls der Galaktischen: "Der Verlust von ihm war der Anfang vom Ende für Los Galacticos."

Real Madrid vs. Chelsea: Der Terminplan der Champions League