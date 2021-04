Der FC Bayern München steht nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain heute unter Zugzwang. Wo Ihr das Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

PSG vs. Bayern - Champions League: Die wichtigsten Infos zum Rückspiel

Das Rückspiel in der Königsklasse zwischen den beiden Vorjahresfinalisten Paris Saint-Germain und Bayern München geht am heutigen Dienstag, den 13. April, über die Bühne. Gespielt wird im Parc des Princes in der französischen Hauptstadt Paris. Pünktlich um 21 Uhr pfeift der italienische Unparteiische Daniele Orsato das Spiel an.

Dieser wird von seinen Assistenten Alessandro Giallatini und Fabiano Preti an den Seitenlinien begleitet. Als vierter Offizieller und Video-Assistent fungieren Daniele Doveri bzw. Massimiliano Irrati.

PSG - Bayern: Champions League heute live im TV und Livestream sehen

So wie in der Viertelfinal-Hinrunde übernehmen auch in der Rückrunde DAZN und Sky pro Spieltag je ein Spiel. Für PSG gegen Bayern München ist heute Sky verantwortlich. Auf den Sendern Sky Sport Austria 1 HD und Sky Sport 2 HD wird ab 20.50 Uhr das Einzelspiel übertragen. Kommentator dabei ist Wolff Fuss.

Davor, um 19.30 Uhr, werden die Zuseher jedoch in der "Dienstag der Champions"-Sendung auf den Abend eingestimmt.

© getty Kylian Mbappe traf im Hinspiel gegen die Bayern gleich doppelt.

Ebenso könnt Ihr auf Sky Sport 2 Austria HD und Sky Sport 1 HD das Spiel als Teil der Konferenz, die das Parallelspiel zwischen FC Chelsea und FC Porto beinhaltet, sehen.

Außerdem gibt es sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz bei Sky auch im Livestream. Zwei Optionen ermöglichen den Zugang zu diesem - ein Sky Go-Abonnement und ein SkyTicket.

PSG - Bayern: Champions League heute im Liveticker

Alle Spiele der Königsklasse könnt Ihr zudem auch im Liveticker bei SPOX verfolgen. Wer also die Bayern-Aufholjagd heute nicht verpassen möchte, jedoch keinen Zugang zu Sky hat, ist bei SPOX an der richtigen Adresse.

Hier geht's zum Liveticker: PSG vs. FC Bayern.

Hier geht's zum Liveticker: FC Chelsea vs. FC Porto.

Thiago verlässt den FC Bayern München: Die 20 teuersten Abgänge des FCB © getty 1/21 Thiago feiert heute (11. April 2021) seinen 30. Geburtstag. Im vergangenen Sommer verließ er den FC Bayern Richtung Liverpool und stieg damit in die Riege der teuersten Bayern-Abgänge auf. Ein Überblick. © imago images / WEREK 2/21 PLATZ 20 - Jürgen Kohler: 1991 für 7,5 Millionen Euro zu Juventus © getty 3/21 PLATZ 18 (geteilt) - Marcell Jansen: 2008 für 8 Millionen Euro zum Hamburger SV © getty 4/21 PLATZ 18 (geteilt) - Bastian Schweinsteiger: 2015 für 9 Millionen Euro zu Manchester United © getty 5/21 PLATZ 16 (geteilt) - Lukas Podolski: 2009 für 10 Millionen Euro zum 1. FC Köln © getty 6/21 PLATZ 16 (geteilt) - Sebastian Rode: 2016 für 10 Millionen Euro zu Borussia Dortmund © getty 7/21 PLATZ 15 - Pierre-Emile Höjbjerg: 2016 für 14 Millionen zum FC Southampton © imago images / Lackovic 8/21 PLATZ 13 (geteilt) - Sebastian Rudy: 2018 für 16 Millionen Euro zu Schalke 04 © getty 9/21 PLATZ 13 (geteilt) - Mario Gomez: 2013 für 16 Millionen Euro zu ACF Fiorentina © getty 10/21 PLATZ 12 - Medhi Benatia: 2016 für 17 Millionen zu Juventus © getty 11/21 PLATZ 11 - Xherdan Shaqiri: 2015 für 18 Millionen zu Inter Mailand © imago images / PanoramiC 12/21 PLATZ 8 (geteilt) - Renato Sanches: 2019 für 20 Millionen Euro zu OSC Lille © getty 13/21 PLATZ 8 (geteilt) - Luiz Gustavo: 2013 für 20 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg © getty 14/21 PLATZ 8 (geteilt) - Arturo Vidal: 2018 für 20 Millionen Euro zum FC Barcelona © getty 15/21 PLATZ 7 - Mario Mandzukic: 2014 für 22 Millionen Euro zu Atletico Madrid © getty 16/21 PLATZ 6 - Mario Götze: 2016 für 23 Millionen Euro zu Borussia Dortmund © getty 17/21 PLATZ 5 - Owen Hargreaves: 2007 für 25 Millionen Euro zu Manchester United © getty 18/21 PLATZ 3 (geteilt) - Toni Kroos: 2014 für 30 Millionen Euro zu Real Madrid © FC Liverpool 19/21 PLATZ 3 (geteilt) - Thiago: 2020 für 30 Millionen Euro zum FC Liverpool © imago images / ActionPictures 20/21 PLATZ 2 - Mats Hummels: 2019 für 31 Millionen Euro zu Borussia Dortmund © getty 21/21 PLATZ 1 - Douglas Costa: 2018 für 48 Millionen Euro zu Juventus

Champions League: Das Viertelfinale im Überblick

Der amtierende Champions-League-Sieger Bayern München muss heute unbedingt abliefern, um das vorzeitige Ausscheiden noch zu verhindern. Trotz spielerischer Überlegenheit und zahlreicher Torchancen verloren die Münchner das Hinspiel mit 2:3.

Neben PSG gegen Bayern München absolviert auch der FC Chelsea gegen den FC Porto sein Rückspiel. Das Team von Trainer Thomas Tuchel hat nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.

Morgen trifft dann der FC Liverpool auf Real Madrid. Und der BVB misst sich mit Manchester City. Auch die Schwarz-Gelben hoffen zuhause noch aufs Weiterkommen.