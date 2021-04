Titelverteidiger Bayern München hat in der Champions League den nächsten harten Brocken vor sich. Im Viertelfinale heißt der Gegner Paris Saint-Germain. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das heutige Hinspiel im TV und im Livestream sehen könnt.

Der FC Bayern München hat nach dem 1:0-Sieg gegen RB Leipzig am 27. Bundesligaspieltag den 31. Meistertitel in Vereinsgeschichte so gut wie in der Tasche. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Leipzig.

In der Champions League war man bislang ebenfalls souverän. Im Achtelfinale besiegte der Sextuple-Sieger Lazio Rom mühelos mit 6:2 nach Hin- und Rückspiel. Im Viertelfinale kommt es gegen PSG nun zur Neuauflage des CL-Finals aus dem Vorjahr.

© getty Der FC Bayern hat am vergangenen Wochenende mit dem 1:0-Sieg über RB Leipzig in der Liga für eine kleine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft gesorgt.

FC Bayern vs. PSG - Viertelfinale in der Champions League: Wann und wo?

Die Partie geht am heutigen Mittwoch, den 7. April, um 21 Uhr über die Bühne. Als Spielstätte dient die Münchner Allianz Arena. Das Rückspiel findet dann am Dienstag in sechs Tagen statt.

FC Bayern - PSG: Viertelfinale in der Champions League heute live im TV und Livestream sehen

Um das Topspiel zwischen dem FCB und PSG heute live und in voller Länge zu verfolgen, braucht Ihr einen Zugang zum Angebot von Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel nämlich sowohl im TV als auch im Livestream.

Die Partie wird auf den Sendern Sky Sport UHD, Sky Sport 2 HD und Sky Sport Austria 1 HD übertragen. Wolff Fuss ist dabei als Kommentator im Einsatz. Parallel dazu gibt es auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport Austria 2 HD die Mittwochs-Konferenz, bei der auch das Parallelspiel zwischen dem FC Porto und FC Chelsea übertragen wird.

Vorher läuft im Rahmen der "Mittwoch der Champions"-Sendung noch die Vorberichterstattung, in der Euch Sebastian Hellmann, Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und Erik Meijer auf den anstehenden Champions-League-Abend vorbereiten.

Für den Livestream, wo Sky ebenfalls das Spiel Bayern-Paris anbietet, braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Von Kovac bis Alaba: Das sind Bayerns Rekord-Ausländer © getty 1/26 David Alaba gab 2010 im Alter von 17 Jahren und acht Monaten sein Debüt für den FC Bayern und hat am Samstag (3.4.2021) Frank Ribery als ausländischer Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen im FCB-Trikot überholt. SPOX zeigt euch die Top-25 ... © getty 2/26 PLATZ 25 - ROBERT KOVAC (KROATIEN): 94 Spiele / 0 Tore. Heute ist er Co-Trainer unter seinem Bruder Niko bei AS Monaco. © getty 3/26 PLATZ 24 - MARK VAN BOMMEL (NIEDERLANDE): 123 Spiele / 11 Tore. Bis 2011 spielte er bei den Bayern und ist mittlerweile als Trainer tätig, zuletzt in der Heimat bei PSV Eindhoven. © IMAGO / Oliver Schneider 4/26 PLATZ 23 - ROY MAKKAY (NIEDERLANDE): 129 Spiele / 78 Tore. Im Anschluss an seine Karriere agierte "Das Phantom" als Stürmertrainer und Trainer der Zweiten Mannschaft von Feyenoord Rotterdam. © getty 5/26 PLATZ 22 - KINGSLEY COMAN (FRANKREICH): 130 Spiele / 22 Tore. Der Flügelstürmer kam 2015 aus Turin nach München und gehört auf seiner Position zu den Besten der Welt. © getty 6/26 PLATZ 21 - LUCIO (BRASILIEN): 144 Spiele / 7 Tore. Nach fünf Jahren bei den Bayern spielte Lucio auch bei Inter Mailand und Juventus Turin. Anfang 2020 beendete er seine Karriere in Brasilien. © getty 7/26 PLATZ 20 - OWEN HARGREAVES (ENGLAND): 145 Spiele / 5 Tore. Mittlerweile ist der ehemalige Mittelfeldspieler als Kommentator und Experte bei BT Sports zu sehen. © getty 8/26 PLATZ 19 - THIAGO (SPANIEN): 150 Spiele / 17 Tore. Vom FC Barcelona kam Thiago 2013 nach München und wurde einer der besten Mittelfeldstrategen der Welt. Im September 2020 wechselte er für 22 Millionen Euro zum FC Liverpool. © getty 9/26 PLATZ 18 - ROQUE SANTA CRUZ (PARAGUAY): Nach acht Jahren in München spielte Santa Cruz in England, Spanien, Mexico und Paraguay. Über die Zeit nach seiner Karriere in München sagte er: "Ich möchte unbedingt wieder dorthin." © IMAGO / Fred Joch 10/26 PLATZ 17 - JEAN-MARIE PFAFF (BELGIEN): 156 Spiele / 0 Tore. Bereits 1988 beendete er seine Münchener Zeit und lebt heute in Belgien auf einer Ranch. Seit 2018 vermietet er einen Luxusbus an Unternehmen und fährt diesen teilweise auch selbst. © getty 11/26 PLATZ 16 - DANIEL VAN BUYTEN (BELGIEN): 158 Spiele / 20 Tore. Seit 2015 ist van Buyten Vize-Präsident und sportlicher Berater von Standard Lüttich. © getty 12/26 PLATZ 15 - JAVI MARTINEZ (SPANIEN): 161 Spiele / 9 Tore. Martinez wechselte 2012 für die Rekordsumme von 40 Millionen Euro von Bilbao nach München und feierte neben acht deutschen Meisterschaften auch zwei Champions-League-Triumphe. © IMAGO / Horstmüller 13/26 PLATZ 14 - JOHNNY HANSEN (DÄNEMARK): 164 Spiele / 7 Tore. Hansen spielte bereits von 1970 - 1976 an der Seite von Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge bei den Bayern und gewann dreimal den Europapokal der Landesmeister. © getty 14/26 PLATZ 12 - GIOVANE ELBER (BRASILIEN): 169 Spiele / 92 Tore. Elber ist der drittbeste ausländische Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Er arbeitete nach seinem Karriereende drei Jahre als Scout und ist heute Repräsentant des FC Bayern. © getty 15/26 PLATZ 12 - ZE ROBERTO (BRASILIEN): 169 Spiele / 14 Tore. Von 2002 bis 2006 trug Ze Roberto das Münchner Trikot und spielte später unter anderem beim HSV. 2018 war er außerdem als WM-Experte im ZDF zu sehen. © getty 16/26 PLATZ 11 - MARTIN DEMICHELIS (ARGENTINIEN): 174 Spiele / 13 Tore. Wer erinnert sich nicht an die erfolgreichen Zeiten von Demichelis bei den Bayern? Bis 2011 spielte er in München und trainiert mittlerweile im Juniorenbereich des FCB. © getty 17/26 PLATZ 10 - SAMUEL KUFFOUR (GHANA): 175 Spiele / 7 Tore. Er war vor allem für seine Inkonstanz bekannt: An manchen Tagen war er ein Weltklasse-Verteidiger, an anderen eine Gefahr für den Erfolg des Teams. © getty 18/26 PLATZ 9 - RAFINHA (BRASILIEN): 179 Spiele / 5 Tore. Die ersten Schritte in der Bundesliga machte Rafinha beim FC Schalke 04, ab 2011 spielte er dann acht Jahre für die Bayern. Anfang Feburar 2021 löste er seinen Vertrag bei Olympiakos Piräus auf. © getty 19/26 PLATZ 8 - BIXENTE LIZARAZU (FRANKREICH): 183 Spiele / 7 Tore. Zwischen 2001 und 2002 war Lizarazu der erste und bisher einzige Spieler, der gleichzeitig amtierender Welt- und Europameister, Confed-Cup-, Champions-League- und Weltpokalsieger war. © getty 20/26 PLATZ 7 - WILLY SAGNOL (FRANKREICH): 184 Spiele / 7 Tore. Sagnol begann 2011 als Scout für München und arbeitete danach lange Zeit in Frankreichs U-Nationalmannschaften. Im Februar 2021 wurde er als neuer Cheftrainer von Georgien bekanntgegeben. © getty 21/26 PLATZ 6 - ARJEN ROBBEN (NIEDERLANDE): 201 Spiele / 99 Tore. Robben ist einer der erfolgreichsten Bayern-Spieler aller Zeiten. Zehn Jahre spielte er in München und kehrte im Juli 2020 zu seinem Jugendverein FC Groningen zurück. © getty 22/26 PLATZ 5 - ROBERT LEWANDOWSKI (POLEN): 215 Spiele / 197 Tore. Er ist aktuell der beste Stürmer der Welt und der zweitbeste Bundesliga-Torjäger aller Zeiten. 2020 wurde er zum FIFA-Weltfußballer des Jahres ernannt. © getty 23/26 PLATZ 4 - CLAUDIO PIZARRO (PERU): 224 Spiele / 87 Tore. Mit 40 Jahren und 136 Tagen ist Pizarro der älteste Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Seit 2020 ist er neben Elber, Lothar Matthäus und Lizarazu Botschafter des FC Bayern München. © getty 24/26 PLATZ 3 - HASAN SALIHAMIDZIC (BOSNIEN-HERZEGOWINA): 234 Spiele / 31 Tore. Der heutige Bayern-Sportvorstand feierte sechs deutsche Meisterschaften und den Champions-League-Sieg mit den Münchnern. Sein Spitzname "Brazzo" heißt zu deutsch "Brüderchen". © getty 25/26 PLATZ 2 - FRANK RIBERY (FRANKREICH): 273 Spiele / 86 Tore. Bayerns langjähriger Flügelflitzer kam 2007 ablösefrei aus Marseille an die Isar und ist mit 182 Assists hinter Thomas Müller der zweitbeste Vorlagengeber der Bayern-Historie. © getty 26/26 PLATZ 1 - DAVID ALABA (ÖSTERREICH): 274 Spiele / 22 Tore. 2010 kam Alaba als jüngster Spieler des FC Bayern München jemals in die Bundesliga und prägte die Defensive des Rekordmeisters über ein Jahrzehnt. Alabas Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2021.

FC Bayern - PSG: Viertelfinale in der Champions League im Liveticker

Wer über kein Sky-Abo verfügt und auch kein SkyTicket erwerben will, kann als Alternative in unserem SPOX-Liveticker das Spiel verfolgen. Zusätzlich dazu findet Ihr auch das heutige Parallelspiel zwischen dem FC Porto und Chelsea im Liveticker.

Champions League: Die Viertelfinalduelle im Überblick