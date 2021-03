FC Liverpool gegen RB Leipzig: Champions League heute live im TV und Livestream sehen

Der FC Liverpool empfängt RB Leipzig am heutigen Mittwoch zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in Budapest. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und das Rückspiel zwischen PSG und dem FC Barcelona live in voller Länge sehen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

FC Liverpool - RB Leipzig heute live: Daten zum Achtelfinal-Rückspiel

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig in der Champions League findet am heutigen Mittwoch statt - alle Informationen zur Partie auf einen Blick:

Datum: 10. März

10. März Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Puskas Arena, Budapest

Puskas Arena, Budapest Zuschauer: Nicht zugelassen:

Nicht zugelassen: Schiedsrichtergespann: Clement Turpin (SR), Nicolas Danos, Cyril Gringore, Frank Schneider, Jeroam Brisard (VAR)

Wie schon im Hinspiel dient die Puskas Arena als Austragungsort. Aufgrund der Corona-Bestimmungen im Land Sachsen müsste sich Leipzig bei einer Austragung im Anfield im Hinblick auf die Virus-Mutation in England sonst für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Liverpool übernimmt die Kosten, die RB bereits im Hinspiel auf sich genommen hatte.

Einfluss auf die Auswärtstorregel hat die Verlegung allerdings nicht. Durch die 0:2-Niederlage im Hinspiel steht Leipzig mit dem Rücken zur Wand. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann braucht ein Sieg mit mindestens zwei Toren Abstand, um zumindest die Verlängerung zu erreichen (bei 2:0-Sieg).

Die Klopp-Elf ist derzeit allerdings alles andere als gut drauf. Zuletzt hagelte es sechs Heimspielpleiten in Folge, was in der Premier League nur noch Platz acht bedeutet.

Ranking: Top-Teams mit den meisten Heimspielniederlagen in Folge in Europas Top-5-Ligen © getty 1/21 Die Krise des FC Liverpool hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Mit der 0:1-Niederlage gegen den FC Fulham verlor das Team von Trainer Jürgen Klopp das sechste Heimspiel in Folge. War ein Topteam im eigenen Stadion je schlechter? Das Ranking. © getty 2/21 Platz 19 - RB Leipzig: 2 Heimniederlagen in Folge (2018) © getty 3/21 Platz 19 - Manchester United: 2 Heimniederlagen in Folge (2020) © getty 4/21 Platz 14 - FC Bayern: 3 Heimniederlagen in Folge (1966) © getty 5/21 Platz 14 - FC Barcelona: 3 Heimniederlagen in Folge (1987) © getty 6/21 Platz 14 - Atletico Madrid: 3 Heimniederlagen in Folge (1988) © getty 7/21 Platz 14 - FC Chelsea: 3 Heimniederlagen in Folge (1993) © getty 8/21 Platz 14 - Paris Saint-Germain: 3 Heimniederlagen in Folge (2007) © getty 9/21 Platz 6 - Inter Mailand: 4 Heimniederlagen in Folge (1946) © getty 10/21 Platz 6 - Borussia Dortmund: 4 Heimniederlagen in Folge (2000) © getty 11/21 Platz 6 - Bayer Leverkusen: 4 Heimniederlagen in Folge (2004) © getty 12/21 Platz 6 - Real Madrid: 4 Heimniederlagen in Folge (2004) © getty 13/21 Platz 6 - AS Rom: 4 Heimniederlagen in Folge (2005) © getty 14/21 Platz 6 - Manchester City: 4 Heimniederlagen in Folge (2007) © getty 15/21 Platz 6 - SSC Neapel: 4 Heimniederlagen in Folge (2020) © getty 16/21 Platz 6 - FC Arsenal: 4 Heimniederlagen in Folge (2020) © getty 17/21 Platz 3 - Olympique Lyon: 5 Heimniederlagen in Folge (1959) © getty 18/21 Platz 3 - Tottenham Hotspur: 5 Heimniederlagen in Folge (1994) © getty 19/21 Platz 1 - FC Liverpool: 6 Heimniederlagen in Folge (2021) © getty 20/21 Platz 1 - Juventus Turin: 6 Heimniederlagen in Folge (1962) © getty 21/21 Platz 1 - FC Sevilla: 6 Heimniederlagen in Folge (2001)

FC Liverpool vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig wird sowohl in Österreich als auch in Deutschland exklusiv von Sky übertragen. Ab 20.50 Uhr geht Kommentator Wolff Fuss bei Sky Sport Austria 1 auf Sendung.

Der Pay-TV-Sender bietet obendrein eine Konferenz mit der Partie in Budapest und dem Parallelspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona an.

Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, das Sky-Angebot im Livestream wahrzunehmen. Dabei können Kunden auf SkyGo zurückgreifen, während sich Nicht-Abonnenten das Sportpaket mit dem SkyTicket sichern können.

Wer 90 Minuten von PSG und Barca sehen will, ist bei DAZN an der richtigen Adresse! Der Streamingdienst zeigt die große Aufholjagd der Katalanen (4:1-Sieg für Paris im Hinspiel) live in voller Länge. Darüber hinaus hat DAZN die Highlights aller Spiele der Königsklasse bereits 40 Minuten nach Abpfiff im Programm.

Neben der Champions League zeigt der Streaminganbieter die gesamte Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga live. Auch US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Kampfsport (UFC, WWE, Boxen), Wintersport, Darts und Tennis könnt Ihr bei DAZN sehen.

Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro mit dem Jahresabo. Vorher könnt Ihr das Angebot für 30 Tage gratis testen.

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und die Champions League live sehen!

FC Liverpool gegen RB Leipzig heute im Liveticker

SPOX begleitet die Partie zwischen Liverpool und Leipzig wie gewohnt im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine wichtigen Szenen des Achtelfinal-Rückspiels.

FC Liverpool - RB Leipzig: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die Trainer Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Julian Nagelsmann (RB Leipzig) aufstellen:

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson - Wijnaldum - Jones, Thiago - Salah, Jota, Mane

Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson - Wijnaldum - Jones, Thiago - Salah, Jota, Mane RB Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Klostermann - Adams, Sabitzer, Kampl, Haidara - Olmo, Nkunku - Poulsen

Champions League: Das Achtelfinale im Überblick