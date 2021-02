FC Porto - Juventus Turin, Übertragung: CL-Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Juventus Turin gastiert heute beim FC Porto. Wer das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League, FC Porto vs. Juventus Turin: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Los geht es heute um 21 Uhr im Estadio do Dragao in Porto. Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Carlos del Cerro Grande (ESP) Schiedsrichterassistenten: Juan Carlos Yuste (ESP), Roberto Alonso Fernandez (ESP)

Juan Carlos Yuste (ESP), Roberto Alonso Fernandez (ESP) VAR: Alejandro Hernández (ESP)

Alejandro Hernández (ESP) VAR-Assistent: Ricardo de Burgos (ESP)

Ricardo de Burgos (ESP) Vierter Offizieller: Jose Maria Sanchez (ESP)

Champions League: FC Porto gegen Juventus Turin heute im TV und Livestream

Die Champions League wird in Österreich vom Streamingdienst DAZN und vom Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Die heutige Partie wird von DAZN gezeigt. Kommentator der Partie ist Nico Seepe.

Bei Sky könnt Ihr die Partie lediglich in der Konferenz sehen. Mit dem Sky-Abo könnt Ihr das Programm via SkyGo im Livestream sehen. Ohne Sky-Abo könnt Ihr Euch via SkyTicket einen Zugang kaufen.

FC Porto - Juventus Turin: Champions League heute im Liveticker

SPOX bietet zu jedem Spiel der Champions League einen Liveticker an.

Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen zu Porto vs. Juventus

So könnten die Teams heute auflaufen:

Porto: Marchesin - Manafa, Pepe, Diogo Leite, Sarr - Joao Mario, Vieira, Oliveira, Corona - Marega, Taremi

Marchesin - Manafa, Pepe, Diogo Leite, Sarr - Joao Mario, Vieira, Oliveira, Corona - Marega, Taremi Juventus: Szczesny - Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro - Rabiot, Bentancur - Bernardeschi, Chiesa - Cristiano Ronaldo, Morata

FC Porto gegen Juventus Turin: Alle Duelle im Überblick

Bereits 2017 trafen die Teams in Achtelfinale aufeinander. Damals setzte sich Juventus ohne größere Probleme durch.