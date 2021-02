Im Achtelfinale der Champions League trifft Atletico Madrid im Achtelfinale auf Chelsea. Wir verraten Euch, wie Ihr die Begegnung heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Sichert Euch jetzt den DAZN-Gratismonat und seht Atletico Madrid gegen Chelsea live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Champions League: Atletico Madrid vs. Chelsea - Ort, Datum, Anstoß

Das Aufeinandertreffen zwischen Atletico und Chelsea ist eine von zwei Achtelfinal-Partien am heutigen Dienstagabend. Parallel spielt Lazio Rom gegen Bayern München, am Mittwoch folgen die Achtelfinal-Hinspiele Nummer sieben und acht. Die ersten vier Partien wurden in der vergangenen Woche gespielt.

Gespielt wird heute Abend in der Arena Nationala im rumänischen Bukarest. Aufgrund der Corona-Pandemie darf Chelsea nicht nach Madrid reisen. Daher müssen beide Teams in einem anderen Land gegeneinander antreten.

Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Ort 23. Februar 21 Uhr Lazio Rom Bayern München Rom 23. Februar 21 Uhr Atletico Madrid FC Chelsea Bukarest

Champions League: Atletico Madrid vs. Chelsea heute live im TV und Livestream sehen

Ihr habt gehofft, das Spiel den Spaniern und ihrem englischen Kontrahenten im Free-TV sehen zu können? Leider müssen wir Euch da enttäuschen. Die Rechte an der Champions League teilen sich sowohl in Deutschland als auch in Österreich Sky und DAZN. Im frei empfangbaren TV sind somit keine Spiele zu sehen.

Die Rechte an dem Spiel Atletico gegen Chelsea liegen bei DAZN. Sky zeigt parallel das Aufeinandertreffen zwischen Lazio Rom und dem FC Bayern.

DAZN wird folgendes Kommentatoren-Trio ins Rennen schicken:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Ralph Gunesch

Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr die Begegnung also live und in voller Länge verfolgen. Was kostet so ein Abo? Pro Monat zahlt Ihr bei DAZN 11,99 Euro. Falls Ihr ein Jahresabo abschließt, zahlt Ihr einmalig 119,99 Euro. Als Neukunde könnt Ihr DAZN sogar einen Monat lang kostenlos testen.

Hier könnt Ihr DAZN testen.

Bei DAZN könnt Ihr nicht nur die Champions League live sehen, der Streamingdienst hat noch wesentlich mehr Spitzensport im Programm, beispielsweise die Europa League, die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1. Auch US-Sport, Motorsport, Wintersport, Kampfsport, Tennis, Golf und Darts gehören zum DAZN-Portfolio.

© getty

Champions League: Atletico Madrid vs. Chelsea heute im Liveticker

Ihr könnt oder wollt Atletico Madrid gegen den FC Chelsea heute nicht live auf DAZN verfolgen? Vielleicht schaut Ihr dann mal bei unserem Liveticker rein. Dort erhaltet Ihr alle Infos zum Spiel beinahe in Echtzeit.

Hier geht's zum Liveticker von Atletico gegen Chelsea.

Champions League: Atletico Madrid vs. Chelsea - die voraussichtlichen Aufstellungen

Atletico Madrid: Oblak - Savic, Felipe, Hermoso - Koke - Vrsaljko, Llorente, Lemar, Renan Lodi - Correa, Suarez

Oblak - Savic, Felipe, Hermoso - Koke - Vrsaljko, Llorente, Lemar, Renan Lodi - Correa, Suarez FC Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger - James, Marcos Alonso - Jorginho, Mount - Hudson-Odoi, Abraham, Werner

Champions League: Die Achtelfinal-Hinspiele im Überblick