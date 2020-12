Champions-League-Abenteuer für Red Bull Salzburg vorbei: Die Stimmen zum Spiel

Red Bull Salzburg hat den erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase der Champions League verpasst. Österreichs Serienmeister unterlag am Mittwochabend in Wals-Siezenheim Atletico Madrid mit 0:2 und beendete die Gruppe A damit hinter dem neben Titelverteidiger Bayern München aufgestiegenen spanischen LaLiga-Tabellenführer auf Rang drei. Dadurch ist die Truppe von Trainer Jesse Marsch auch 2021 im Europacup vertreten, steigt ins Sechzehntelfinale der Europa League um.

Die Auslosung erfolgt am 14. Dezember in Nyon. Die Treffer der Spanier vor aufgrund der Coronavirus-Pandemie leeren Rängen erzielten Mario Hermoso (39.) und Yannick Carrasco (86.). Damit setzten sie sich auch im zweiten Duell mit den "Bullen" nach dem hauchdünnen Heim-3:2 knapp durch. Für Salzburg wäre wie so oft in den Gruppenspielen mehr möglich gewesen, fehlende Kaltschnäuzigkeit verhinderte aber bei einigen Topchancen einen Torerfolg.

Die Sky-Stimmen zum Spiel

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Wir haben unseren Fußball und unsere Mentalität richtig gut repräsentiert. Wir waren immer dabei in jedem Spiel, haben gut gespielt in diesem Turnier, es war aber leider zu wenig gegen die besten Gegner. Man hat gesehen, dass Atletico tief verteidigt und nicht so viele Chancen braucht. Sie haben die nötige Qualität und auch Erfahrung. Ich bin aber sehr zufrieden und stolz auf meine Jungs. Was kann ich mehr von unserer Mannschaft erwarten? Sie haben es läuferisch und taktisch gut gemacht, wir hatten viele Vorteile, waren in vielen guten Situationen mit und gegen den Ball, leider war es wieder am Ende in diesem Turnier nicht gut genug."

Rasmus Kristensen (Salzburg-Abwehrspieler): "Erste Halbzeit hatten wir vier, fünf große Chancen und sie nur eine Standard und haben da das Tor gemacht. Dann wird es schwierig, weil sie so gut im Verteidigen sind. Wir haben weiter alles gegeben, hatten die gute Chance von 'Szobo' auf das 1:1, dann wäre es vielleicht ein anderes Spiel geworden. Wir waren nicht gut genug vor dem Tor, auf beiden Seiten. Wir haben so gut gekämpft in den sechs Spielen, aber nur vier Punkte bekommen. Wir haben uns viel mehr verdient, auch heute haben wir so gut gespielt, wir haben so viele Chancen herausgearbeitet und sie hatten fast keine. Es ist so schade, dass wir ohne Punkte sind und in diesem Finale nicht das Ergebnis geholt haben, das wir wollten."

Zlatko Junuzovic (Salzburg-Mittelfeldspieler): "Wir haben das ganze Spiel kontrolliert, den Gegner mehr als eine halbe Stunde unter Kontrolle gehabt. Wir müssen unsere Torchancen da einfach machen und kriegen dann ein Standardtor. Man hat schon gesehen, dass die Respekt gehabt haben. Sie haben ihr Spiel durchgezogen, sind hinten drinnen gestanden. Mein Fazit ist, dass wir zu viele Torchancen vergeben haben. Die größere Erfahrung von Atletico hat sich schon auch durchgesetzt, natürlich war auch das Quäntchen Glück bei ihnen dabei bei den Stangenschüssen von uns oder 50:50-Situationen im Strafraum, die wir teilweise nicht clever genug ausgespielt haben, wie es Atletico beim 2:0 gemacht hat. Das ist eine Spur von Cleverness, die uns noch fehlt."

Die Tabelle in Gruppe A