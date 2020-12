Arsenal gegen Rapid Wien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Rapid Wien trifft heute Abend in der Europa League auf den FC Arsenal. Wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät Euch dieser Artikel.

Arsenal gegen Rapid heute live: Zeit, Ort, Stadion

Die Partie Arsenal gegen Rapid Wien am 5. Spieltag der Europa League steigt am heutigen Abend, dem 3. Dezember 2020. Um 21 Uhr soll der Anstoß zwischen dem britischen und dem österreichischen Vertreter erfolgen.

Austragungsort der Begegnung ist das Emirates Stadium in London. Zuschauer sind aufgrund der Coronapandemie nicht zugelassen.

Arsenal vs. Rapid Wien heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Arsenal und Rapid läuft ausschließlich auf DAZN. Der Streamingdienst hat sich die Rechte an der Europa League gesichert. Zudem hält auch Puls4 Rechte an der Europa-League-Saison 2020/2021, der TV-Sender zeigt allerdings das Spiel zwischen Tottenham Hotspur und LASK in Linz.

DAZN zeigt die Partie derweil live über die vollen 90 Minuten und schickt folgendes Kommentatoren-Team ins Rennen:

Kommentator: Uwe Morawe

Uwe Morawe Experte: Alexis Menuge

Neben der Europa League hat DAZN zahlreiche weitere Schmankerl aus der Welt des Sports im Programm: Im Fußball zeigt das "Netflix des Sports" beispielsweise den Großteil der Spiele in der Champions League und der Nations League, überträgt die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1 exklusiv und zeigt auch ausgewählte Bundesliga-Partien.

Darüber hinaus hat DAZN auch US-Sport wie die NFL und die NBA sowie Boxen, Golf, Tennis, Darts und vieles mehr im Portfolio. Ein Abo bei dem Streaming-Anbieter kostet 11,99 Euro pro Monat oder alternativ 119,99 Euro im Jahr. Neukunden können zudem erst einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Arsenal gegen Rapid Wien heute im Liveticker

Eine weitere Alternative, um das Spiel zu verfolgen, stellt unser Liveticker dar. Dort werdet Ihr stets über alle Entwicklungen in der Partie auf dem Laufenden gehalten und verpasst kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung.

Zum Liveticker des Spiels Arsenal gegen Rapid Wien gelangt Ihr hier, unsere ausführliche Liveticker-Übersicht könnt Ihr hier einsehen.

Europa League: Die Tabelle in der Gruppe B

Nach zwei Siegen zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase liegt Rapid Wien mit sechs Punkten mittlerweile nur noch auf Rang drei hinter Arsenal und Molde FK. Den Londonern reicht gegen die Wiener ein Punkt, um den Gruppensieg bereits einen Spieltag vor dem Ende der Gruppenphase einzutüten.