Red Bull Salzburg scheitert an Bayern und Manuel Neuer: Die Stimmen zum Spiel

Red Bull Salzburg hat am Mittwoch in der Champions League eine 1:3-Niederlage bei Bayern München kassiert. Die wichtigsten Stimmen zur Partie.

Durch Treffer von Robert Lewandowski (43.) und Leroy Sane (68.) sowie ein Eigentor von Maximilian Wöber (52.) fixierte der deutsche Titelverteidiger den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale nach vier Gruppenspielen. Für die beherzten Salzburger erzielte Mergim Berisha ein dem Spielverlauf nach verdientes Tor (73.).

Die "Bullen" halten nach der dritten Niederlage in Folge in der Königsklasse bei einem Zähler in Gruppe A, am 2. Dezember folgt die vermeintlich vorentscheidende Partie bei Lok Moskau (0:0 bei Atletico Madrid) um den internationalen Verbleib.

Die Sky-Stimmen zum Spiel

Zlatko Junuzovic (Salzburg-Spieler): "Leider haben wir die Torchancen nicht genutzt. Wir sind heute sehr kompakt gestanden, haben es den Bayern sehr schwer gemacht, in Führung zu gehen. Natürlich müssen wir in Führung gehen, das ist klar. Wir kriegen dann meines Erachtens schon ein unnötiges Tor. Aber das ist die Qualität, die die Bayern haben. Auf diesem Niveau wird jede Kleinigkeit ausgenutzt. Wir haben trotzdem eine tolle Leistung abgeliefert, waren sehr aggressiv, haben viele Duelle gewonnen, sind zu sehr, sehr guten Chancen gekommen - leider haben wir die nicht genutzt."

Mergim Berisha (Salzburg-Torschütze): "Es wäre auf jeden Fall mehr möglich gewesen, denn wir haben wieder guten Fußball gezeigt. Leider haben wir die Chancen, die wir hatten, nicht ausgenützt. Aber auf das können wir aufbauen, wir haben gut mitgehalten."

Zu Manuel Neuer: "Er ist nicht umsonst die Nummer eins auf der Welt, er macht das sehr gut. Aber wenn wir ein bisschen konzentrierter vor dem Tor stehen, dann machen wir das ein oder andere Tor mehr."

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Das entscheidende Thema war es, unseren Strafraum zu verteidigen - vier Torschüsse (von Bayern) und drei Gegentore. Wir haben wieder gut gespielt. Der Matchplan hat gut funktioniert. Wir haben nicht so viele Chancen für so einen Gegner hergegeben, und wir waren gefährlich. Wir hatten einen Vorteil bei den Torschüssen.

Wir sind die jüngste Mannschaft in diesem Turnier. Wir waren im entscheidenden Moment nicht ruhig genug. Es war wieder ein gutes Spiel von uns - und wir sind noch am Leben mit dem Ergebnis in Moskau. Wir können einen Sieg holen in Moskau, und dann ist etwas möglich. Ein Punkt ist nicht genug für unsere Leistungen, aber wir müssen stark bleiben. Wir gehen weiter."

Manuel Neuer (Bayern-Kapitän): "Für mich ist das Wichtigste, Rückhalt für die Mannschaft zu sein. Wir freuen uns, dass wir heute dieses Spiel gewonnen haben und Gruppensieger sind."

Hansi Flick (Bayern-Trainer): "Das war unser ganz großes Ziel heute. Mit der Effizienz bin ich sehr zufrieden. Manuel Neuer ist ein Weltklasse-Torhüter."

Die Tabelle der Gruppe A