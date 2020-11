Inter Mailand - Real Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch kommt es zum Kracher zwischen Inter Mailand und Real Madrid. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie am 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase in Österreich live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bock auf jede Menge Champions League? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schau sieben der heutigen acht Spiele live in voller Länge!

Inter Mailand vs. Real Madrid heute live: Daten zum Spiel

Auf dem Papier ist die Partie zwischen Inter Mailand und Real Madrid das Topspiel der Gruppe B in der dieser Champions-League-Saison, doch beide Teams blieben bisher hinter ihren Erwartungen zurück und müssen um die Teilnahme am Achtelfinale bangen.

Im Hinspiel gingen die Königlichen nach einer umkämpften Partie mit 3:2 als Sieger vom Platz. Inter Mailand hatte einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand aufgeholt, ehe Rodrygo in der 80. Minute für die Entscheidung sorgte.

Champions League: Gruppe B mit Real und Inter

Platz Team Spiele Tore Gegentore Punkte 1 Gladbach 3 10 4 5 2 Donezk 3 3 8 4 3 Real Madrid 3 7 7 4 4 Inter Mailand 3 4 5 2

Hier seht Ihr die wichtigsten Informationen zum Spiel:

Datum: Mittwoch, 25. November

Mittwoch, 25. November Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand Zuschauer: nicht erlaubt

Inter Mailand - Real Madrid im TV und Livestream sehen

DAZN besitzt in Österreich die Übertragungsrechte an 14 Partien pro Spieltag, am heutigen Mittwoch wird lediglich das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Salzburg nicht beim Streaminganbieter gezeigt. Somit könnt Ihr Real Madrids Gastspiel bei Inter Mailand live und exklusiv auf DAZN sehen. Im frei empfangbaren Fernsehen gibt es keine Übertragung. Selbiges gilt übrigens auch für die deutschen Zuschauer.

Das Spitzenspiel der Nerazzurri gegen den Champions-League-Rekordsieger wird ab 20.45 Uhr, also 15 Minuten vor Anpfiff, von DAZN begleitet. Folgendes Trio bringt Euch durch den Abend:

Moderator: Toni Wahnschaffe

Toni Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Neben der Champions League könnt Ihr auch noch zahlreichen weiteren europäischen Spitzenfußball auf DAZN sehen. Die Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga sind beim Streamingdienst beheimatet. Wer keine Lust auf das runde Leder hat, kann auf DAZN auch die NFL, NHL, MLB, Tennis, Darts, Wintersport und vieles mehr verfolgen.

Das Angebot kostet Euch lediglich 11,99 mit dem monatlichen Abonnement oder 119,99 Euro im Jahr. Vorher könnt Ihr DAZN für einen Monat kostenfrei mit dem Probemonat testen. Dafür geht es hier entlang.

© imago images / Xinhua

Inter Mailand gegen Real Madrid heute im Liveticker

Wer Inter Mailand gegen Real Madrid nicht live vor den Bildschirmen sehen kann, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine wichtigen Szenen und bleibt stets auf dem neusten Stand. Hier geht es zum Ticker.